Irski praznik proslavili tudi v Madridu, največjo zeleno parado na svetu pa so pripravili v New Yorku

Čeprav je bil dan svetega Patrika šele včeraj, so ga v Madridu praznovali že konec tedna. In kljub temu da Španija dneva svetega Patrika ne praznuje uradno, so ulice prestolnice dokazale, da se niti tam ne morejo upreti čarom tega irskega praznika. Osrednji del praznovanja je potekal v soboto, ko je po znameniti Gran Víi potekala velika parada. Začela se je pri stavbi Metrópolis in se vila vse do Plaza de España, kjer se je zbrala množica obiskovalcev.

Po ulicah se je razlila prava zelena reka ljudi; v paradi je sodelovalo 1200 nastopajočih in 40 glasbenih skupin – od tradicionalnih irskih godb do plesnih skupin. Poseben pečat so dali številni godci na dude – več kot 700 jih je skupaj ustvarilo mogočen, skoraj hipnotičen zvok, ki je odmeval po središču mesta. Vzdušje so dodatno podžgali nastopi priznanih skupin, med njimi irska zasedba St. Laurence O'Toole, ter glasbeniki, ki so združevali irske in španske ritme. Že dan prej so presenetili mimoidoče s koncertom na postaji podzemne železnice Sol, kjer so nastopili irski glasbeniki in plesalci.

Na ta dan je namesto sangrije v potokih teklo pivo.

Za praznik so značilna zelena oblačila ter irska glasba in ples.

V Madridu so v okviru tedna Irske med 13. in 17. marcem pripravili bogat program s koncerti, plesnimi nastopi, filmskimi projekcijami in drugimi kulturnimi dogodki. Posebno poglavje sta bili hrana in pijača. V mestu so odprli celo začasni Gravity Bar, v katerem so lahko obiskovalci poskusili pivo tako, kot ga strežejo v Dublinu. Tudi drugi iski pubi v Madridu so pokali po šivih; v njih so odmevali koncerti v živo, stregli so tradicionalne irske jedi.

Velika praznovanja praznika svetega Patrika zunaj Irske potekajo predvsem v Združenih državah Amerike, z največjo parado se namreč lahko pohvalijo v New Yorku. V nasprotju z Bostonom in še nekaterimi drugimi ameriškimi mesti je New York parado organiziral prav na dan praznika, 17. marca. Po tamkajšnji Peti aveniji je korakalo okoli 150.000 udeležencev, dogajanje pa je spremljalo več milijonov gledalcev.