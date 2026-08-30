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NE LE ZA MUZEJSKE NAVDUŠENCE

Iščete idejo za izlet? Zagreb za štiri dni brezplačno odpira svoje muzeje

Od četrtka do nedelje bo v hrvaški prestolnici potekal drugi Zagrebški muzejski vikend. Vrata bo brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev.
Vrata bo brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev. FOTO: Jure Eržen, Delo
Vrata bo brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev. FOTO: Jure Eržen, Delo
STA, A. G.
 30. 8. 2026 | 08:15
2:05
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V hrvaški prestolnici bo od četrtka do nedelje potekal drugi Zagrebški muzejski vikend (MUV), v okviru katerega bo obiskovalcem vrata brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev z več kot 160 programi. Prva izvedba lani je privabila več kot 20.000 ljudi, letos pa organizatorji pričakujejo še večji obisk.

Muzejski vikend se bo začel v četrtek v Klovićevih dvorih in končal v Muzeju mesta Zagreb. Skupno bo sodelovalo 11 muzejev, poleg omenjenih še Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvaški naravoslovni muzej, Hrvaški šolski muzej, Muzej Prigorja, Muzej sodobne umetnosti, Muzej za umetnost in obrt, Tehniški muzej Nikola Tesla ter Umetniški paviljon, so sporočile zagrebške mestne oblasti. V štirih dneh se bo v sklopu dogodka zvrstilo več kot 160 programov. Med njimi bodo razstave, strokovna vodstva, delavnice, projekcije, predstave, mestni sprehodi in različni dogodki na prostem.

»Pričakujemo še večji obisk«

Zagrebški župan Tomislav Tomašević pričakuje, da bo obisk letos večji kot lani. Direktorica Turistične skupnosti mesta Zagreb Martina Bienenfeld pa je poudarila, da projekt pomaga pri prizadevanjih, da bi Zagreb vse leto predstavljali kot eno najpomembnejših kulturno-turističnih destinacij na Hrvaškem in v širši regiji. »Obstaja legenda, da ima Zagreb največ muzejev in galerij na prebivalca, prireditev pa je dober način za spoznavanje njihove ponudbe,« je dodala.

Vstop brezplačen, za nekatere dogodke potrebne prijave

Vstop v muzeje in udeležba na programih bosta brezplačna, za nekatere dogodke pa bodo potrebne predhodne prijave. Muzeji bodo odprti od 10. do 20. ure, nekateri tudi dlje.

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