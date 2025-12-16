Islamska država v ozadju? Po pokolu na plaži našli zastavi IS in eksploziv

Zdi se, da je očeta in sina, ki sta v nedeljo na blaži Bondi v Sydneyju ubila 15 ljudi, več deset pa sta jih ranila, gnala ideologija Islamske države, je danes za nacionalno televizijo ABC dejal avstralski premier Anthony Albanese. Policija je medtem sporočila, da preiskuje tudi nedavno potovanje domnevnih napadalcev na Filipine. Avstralska policija je danes potrdila, da so v avtomobilu dvojice odkrili dve doma narejeni zastavi Islamske države. V avtomobilu, ki je bil registriran na ime sina, so odkrili tudi improvizirane eksplozivne naprave.

Policijski komisar avstralske zvezne države Novi Južni Wales Mal Lanyon je razkril, da policija še preiskuje, zakaj sta 50-letni oče in 24-letni sin novembra obiskala Filipine. Avstralski mediji poročajo, da naj bi napadalca na Filipine potovala, da bi se tam vojaško izurila. Oddelek za imigracije v Manili je AFP potrdil, da sta napadalca na Filipine prispela 1. novembra. Tam sta preživela skoraj cel mesec.

V napadu na udeležence praznovanja judovskega praznika hanuka na plaži Bondi je umrlo 15 ljudi, več deset je bilo ranjenih. Po podatkih BBC se v bolnišnici za zdaj zdravi še 24 ljudi. V posredovanju policije je bil ubit starejši od napadalcev, sin pa je v bolnišnici v kritičnem stanju. Po mnenju nekaterih bi bilo žrtev napada še več, če ne bi posredoval mimoidoči, ki je enemu od napadalcev odvzel orožje. Ahmed al Ahmed, ki je iz Sirije v Avstralijo prišel pred desetimi leti, je tudi sam utrpel več strelnih ran in se zdravi v bolnišnici.

Danes ga je v bolnišnici obiskal Albanese, ki je dejal: »Odločil se je, da bo ukrepal, in njegov pogum je navdih vsem Avstralcem.« Njegov pogum je po poročanju AFP med drugim pohvalil tudi ameriški predsednik Donald Trump. V spletni akciji zbiranja denarja za plačilo zdravstvenih stroškov so donatorji za Ahmeda zbrali že 1,2 milijona ameriških dolarjev.