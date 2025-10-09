Islamska skupnost v šoku! Poglejte, kakšen udarec jim pripravljajo vladajoči

V Italiji vladajoča stranka Bratje Italije premierke Giorgie Meloni je vložila predlog zakona, s katerim bi prepovedali popolno zakrivanje telesa in obraza oziroma nošenje burk in nikabov na javnih mestih. Ukrep je del t. i. zakona proti islamskemu separatizmu, ki vključuje tudi nova pravila glede financiranja mošej.

Predlog zakona bi na vseh javnih mestih, vključno s šolami, univerzami in trgovinami, prepovedal nošenje oblačil, ki v celoti zakrivajo telo in obraz. Med oblačili muslimank sta to burka in nikab, pri čemer prva tudi predel oči prekriva z mrežico, nikab pa ta del pušča odkrit.

Mnenja bralk in bralcev Bralec Ladi: Tudi v Sloveniji bi morali sprejeti takšen zakon in tudi vsi bi morali govoriti slovensko. Uporaba pisave pa latinica, prepoved cirilico. Opažam da na spomeniku pišejo v cirilici. Negujmo slovenski jezik Bralec Matej: Čimprej Bralka Marjeta: Slovenija bi morala slediti ostalim državam katere so z zakonom prepovedale popolno prekritje telesa in obraza,nošenje burk in nikaba na javnih mestih Bralka Majda: V naši državi so naša pravila in naša kultura, zato uzakonimo prepoved burk in nikabov Bralka Tatjana: Da, se strinjam Bralec Jaka: Da, podpiram Bralka Vilma: Da. Tu ni doma islam - na naša tla je prišel šele s turškimi vpadi, in če ima kdo potrebo po izražanju takšnih čustev, naj to počne doma.... Religija je stvar posameznika Bralka Vlasta: Seveda

Kršiteljem prepovedi bi grozila globa v višini od 300 do 3000 evrov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Francija je prva evropska država, ki je leta 2011 uvedla popolno prepoved burk in nikabov. Odtlej je popolno ali delno prepoved islamskih oblačil, ki popolnoma zakrivajo telo in obraz, uvedlo še več drugih držav, med njimi Belgija, Danska, Švica in Avstrija.

Poslanka odločno: »Gre za boj proti šeriatskemu pravu«

Ukrep je del širšega zakona, ki poleg tega vključuje še nova pravila glede financiranja mošej in strožje kazni za spodbujanje k prisilnim porokam. Med drugim bi morale verske skupine, ki jih država uradno ne priznava, razkriti vsakršno financiranje iz tujine.

Po besedah ene od poslank Bratov Italije Sare Kelany je potreben, »da bi se borili proti ustvarjanju enklav in vzporednih družb, v katerih se izvaja šeriatsko pravo in ne italijanski pravni sistem, in kjer uspeva islamski fundamentalizem«.

Bi morala Italiji slediti tudi Slovenija? Kakšno je vaše mnenje?