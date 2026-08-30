  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REFERENDUM NA ISLANDIJI

Islandci zavrnili vnovična pogajanja z EU? Rezultat je zelo tesen

Po skoraj vseh preštetih glasovih je proti ponovnemu začetku pristopnih pogajanj z Evropsko unijo glasovalo 52,5 odstotka volivcev, za pa 47,5 odstotka. Štetje glasov sicer še ni povsem končano.
Končni rezultat bo znan po preštetju še zadnjih glasovnic. FOTO: Halldor Kolbeins Afp
Končni rezultat bo znan po preštetju še zadnjih glasovnic. FOTO: Halldor Kolbeins Afp
STA, A. G.
 30. 8. 2026 | 10:24
 30. 8. 2026 | 10:24
A+A-

Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom vnovičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti začetku pogajanj je glasovalo 52,5 odstotka, za pa 47,5 odstotka volivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV in dodala, da štetje glasov še ni končano. V enem od šestih volilnih okrožij morajo namreč prešteti le še nekaj glasovnic.

»Narod zavrača pristopna pogajanja z EU,« je še pred preštetjem vseh glasovnic poročala RUV. Prebivalci vulkanskega otoka v severnem Atlantiku, ki šteje okoli 400.000 ljudi, so v soboto odgovarjali na vprašanje, ali bi morala Islandija ponovno odpreti pristopna pogajanja z EU. Izid referenduma tako kaže na zelo razdeljeno islandsko javnost, saj je razlika med zagovorniki in nasprotniki ponovnega začetka pogajanj razmeroma majhna.

Islandci so glede vprašanja zbliževanja z EU močno razdeljeni. FOTO: Halldor Kolbeins Afp
Islandci so glede vprašanja zbliževanja z EU močno razdeljeni. FOTO: Halldor Kolbeins Afp

Pot do EU se je začela po finančni krizi

Vprašanje članstva v EU je Islandijo močno zaposlovalo že leta 2009, potem ko je finančna kriza opustošila njeno gospodarstvo. Reykjavik je vložil prošnjo za članstvo, po več letih pogajanj pa je nato leta 2013 nova evroskeptična vlada pogajanja sprva ustavila. Leta 2015 je Islandija EU obvestila, da ni več država kandidatka za članstvo.

Ob vnovični zamenjavi vlade leta 2024 se je referendum o obuditvi pogajanj znašel med političnimi obljubami. Nova levosredinska vladna koalicija se je za njegovo izvedbo odločila na pobudo Liberalne reformne stranke, ki je med koalicijskimi partnericami najbolj naklonjena EU. Referendum tako ni odločal neposredno o članstvu Islandije v Evropski uniji, temveč o tem, ali naj država ponovno začne pristopna pogajanja z Brusljem.

Islandci močno razdeljeni

Javnomnenjske raziskave pred referendumom so razkrile, da so Islandci glede vprašanja zbliževanja z EU močno razdeljeni. Medtem ko so nekatere ankete kazale nekaj odstotnih točk prednosti za podpornike obnove pogajanj z Brusljem, so druge napovedovale skorajda izenačen izid.

Končni rezultat bo znan po preštetju še zadnjih glasovnic, vendar dosedanji izid kaže, da se Islandci za zdaj nagibajo k temu, da pogajanj o članstvu v EU ne bi ponovno odprli.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

IslandijaEUreferendumpogajanjavladaanketareferendum na IslandijiPristopna pogajanja z EUReykjavik
ZADNJE NOVICE
10:05
Novice  |  Svet
V ITALIJI

Še v enem mestu pri sosedih so se odločili nepremičnine ponuditi po ceni 1 evro

Pred nakupom se je dobro pozanimati o pravilih in dodatnih stroških.
30. 8. 2026 | 10:05
09:44
Novice  |  Svet
UPANJE UMIRA ZADNJE

V katastrofalnih poplavah v Nepalu izginila srbska državljanka: »Verjamem, da je mama živa«

Hčerka pogrešane srbske državljanke Enise Leković iz Novega Pazarja je zaprosila za pomoč vse, ki bi morda imeli kakršno koli informacijo o njeni materi, ki je po uničujočih hudourniških poplavah v Nepalu na seznamu pogrešanih.
30. 8. 2026 | 09:44
09:25
Bulvar  |  Domači trači
RAZIGRANA

Za kaj bo torej jeseni poprijela Tanja Fajon? Zaenkrat kaže, da tole (FOTO)

Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je konec tedna na Ptuju poprijela za teniški lopar.
30. 8. 2026 | 09:25
09:04
Lifestyle  |  Stil
GRADNJA DOMA

Ne pozabimo na streho, je eden najbolj izpostavljenih delov objekta

Kljubovati mora vetru, toči, nalivom, vročini in snegu; zanesljivost zagotavljajo izvedba, izolacija, odvodnjavanje in pravilna pritrditev ostrešja.
30. 8. 2026 | 09:04
08:44
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI ČAROBNI DAN

Vabljeni v Arboretum, kjer ne bo manjkalo dobre volje – podprite slovenske specialne olimpijce

Čarobni dan v Arboretumu Volčji Potok bo danes združil zabavo, šport, ustvarjanje in dobrodelnost.
30. 8. 2026 | 08:44
08:35
Bulvar  |  Glasba in film
PET STOLETIJ GLASBENE TRADICIJE

V Cankarjev dom prihaja eden najuglednejših evropskih orkestrov

Ljubljana Festival bo gostil Državno kapelo iz Dresdna.
Danica Lovenjak30. 8. 2026 | 08:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki