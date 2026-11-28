Italijanske oblasti so razkrile, kaj vse so v zadnjih treh letih odkrile med izvajanjem nadzora na meji s Slovenijo. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je v četrtek med obiskom Trsta predstavil številke, ki so jih zabeležili tamkajšnji varnostni organi.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija, so italijanski policisti od uvedbe nadzora izsledili in preprečili vstop 700 osebam, ki so bile v schengenskem informacijskem sistemu (SIS) označene kot nevarne za državno varnost. V tem obdobju so prijeli tudi 300 oseb zaradi omogočanja nezakonitega priseljevanja, vstop v državo pa so zavrnili približno 6600-krat.

Število obravnavanih primerov je po besedah ministra tolikšno, da se z državnim tožilstvom dogovarjajo celo o zagotovitvi dodatnega policijskega osebja za pomoč pravosodnim organom.

Preverili 1,6 milijona ljudi

Italijanski policisti so v treh letih identificirali skupno 1,6 milijona ljudi. Piantedosi ob tem vztraja, da ukrepi za omejevanje nezakonitih migracij po balkanski poti niso bistveno vplivali na vsakodnevno prehajanje meje.

Italija je nadzor na meji s Slovenijo uvedla oktobra 2023. Trenutno podaljšanje bi se izteklo 18. decembra, a bodo nadzor izvajali še najmanj do junija prihodnje leto.

Drugače se je odločila Slovenija, ki je junija letos odpravila začasni nadzor na notranjih schengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter ga nadomestila z drugimi oblikami policijskega nadzora.