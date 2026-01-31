Italija pohitela z višjimi carinami, da bi se v proračun nateklo več denarja, a zgodilo se je ravno nasprotno

Novembra lani so finančni ministri Evropske unije sklenili, da bodo julija letos uvedli carine na majhne pakete v vrednosti do 150 evrov iz držav izven EU. S tem ukrepom želijo predvsem zajeziti poplavo poceni izdelkov s Kitajske, ki že leta preplavljajo tudi Slovenijo in izpodrivajo lokalne ponudnike. V Italiji pa niso mogli čakati tako dolgo in držaje carine so uvedli že s prvim januarjem. Kot poroča Financial Times, je italijanska premierka Georgia Meloni želela prehiteti druge države članice, da bi se v državno blagajno steklo nekaj evrov več. Italijanska vlada je pričakovala, da bo uvedba davka samo v letu 2026 v njen proračun prinesla dodatnih 122 milijonov evrov, v naslednjih letih pa naj bi se po njihovih izračunih celo podvojil. Žal pa načrt ni uspel. Kitajske spletne trgovine so namreč našle način, kako se dodatnim carinam v višini treh evrov izogniti.

Letala s pošiljkami enostavno usmerijo na letališče v neki drugi evropski državi, kjer dodatnih carin še niso uvedli, carinski postopek se ob prihodu pošiljk izvede v tej državi, nato blago naložijo na tovornjake in odpeljejo do italijanskih naročnikov. »Ukrep je imel učinek bumeranga. Melonijeva je hotela polniti državno blagajno, dobila pa cel kup brezposelnih iz logističnega sektorja. Na naša letališča prihaja vedno manj pošiljk, med prvim in 20. januarjem jih je bilo za 36 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, a to ni zaradi ukrepov in višjih carin, carin nismo pobrali prav nič več,« je za omenjeni časnik povedala Valentina Menin, generalna direktorica logističnega podjetja Assaeroporti. Menin je ob tem dodala, da je bilo od začetka letošnjega leta vsaj 30 tovornih letal, ki bi sicer pristala na letališču v Malpensi, kamor po zraku pripotuje 60 odstotkov vsega blaga v Italijo, preusmerjenih v belgijski Liège, Amsterdam in Budimpešto, da bi se tako izognili dodatnim carinam v Italiji.