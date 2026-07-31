Italija prekinja veljavnost schengenskega režima s Španijo, Francija okrepila nadzor

Italija je danes sporočila, da zaradi velikega navala migrantov na špansko eksklavo Ceuta začasno prekinja schengenski dogovor s Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na francosko-španski meji. Italija s Španijo nima kopenske meje, bo pa prekinitev schengenskega dogovora vplivala na ljudi, ki med državama potujejo po zraku ali morju.

Kritiki desne vlade premierke Giorgie Meloni to vidijo kot simbolično potezo, namenjeno domači politični javnosti, saj ni dokazov, da bi migranti v Ceuti sploh nameravali odpotovati v Italijo. Italijansko notranje ministrstvo je obenem sporočilo, da se je s Francijo dogovorilo o okrepitvi nadzora ob francosko-italijanski kopenski meji. Francoski notranji minister Laurent Nunez pa je naznanil, da so po množičnem prihodu migrantov iz Maroka v špansko eksklavo okrepili nadzor na meji med Francijo in Španijo.

Italija je sicer v četrtek predlagala začasno začasno suspendiranje članstva Španije v schengenskem območju, kar so že podprli predstavniki več članic unije. Finska notranja ministrica Mari Rantanen je tako dejala, da je že sprožila postopke za začetek ponovno vzpostavitve »kontrol na mejah s Finsko«. »Odločitve se lahko sprejmejo zelo hitro, če se bo pokazala potreba po tem,« je zapisala na družabnem omrežju.

Države članice EU sicer ni mogoče izključiti iz schengenskega območja, lahko pa druge članice v skladu s schengenskim zakonikom uvedejo ponoven nadzor na meji z njo, če obstaja »resna grožnja notranji varnosti ali javnemu redu«, kot so terorizem, organizirani kriminal ali izredne razmere na področju javnega zdravja.

Trump posvaril Američane

Trump je v pogovoru za televizijo Fox News prizore iz Ceute označil za grozljive. »Zapomnite si to podobo. To bomo mi čez tri leta, če bo zmagala napačna stran,« je dejal in dodal, da Američani ne bodo imeli dobrega življenja, če bodo na oblast prišli demokrati. Namestnik vodje kabineta Bele hiše za politične zadeve Stephen Miller pa je na družbenem omrežju ob posnetku X preboja španske meje zapisal, da so demokrati to štiri leta pod predsednikom Joejem Bidnom počeli Ameriki vsak dan. Ob tem je zatrdil, da bi se, če bi demokrati znova prevzeli oblast, takšne razmere vrnile v še večjem obsegu.

Velika večina ameriških anket trenutno napoveduje, da bodo demokrati na novembrskih vmesnih volitvah prevzeli večino najmanj v predstavniškem domu kongresa. Čeprav mora pred volivce več demokratskih kot republikanskih senatorjev, si obetajo podobno tudi v senatu, poroča televizija MS NOW. Ankete tudi kažejo, da je Trump izgubil podporo med volivci glede politike do priseljevanja, ki je bila poleg gospodarstva njegovo najmočnejše orožje za zmago na volitvah 2024.