  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VDOR MIGRANTOV

Italija prekinja veljavnost schengenskega režima s Španijo, Francija okrepila nadzor

Italija je v četrtek predlagala začasno začasno suspendiranje članstva Španije v schengenskem območju.
Iz Maroka je v Ceuto v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov. FOTO: Abdel Majid Bziouat/Afp
Iz Maroka je v Ceuto v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov. FOTO: Abdel Majid Bziouat/Afp
STA, B. K. P.
 31. 7. 2026 | 20:43
3:01
A+A-

Italija je danes sporočila, da zaradi velikega navala migrantov na špansko eksklavo Ceuta začasno prekinja schengenski dogovor s Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na francosko-španski meji. Italija s Španijo nima kopenske meje, bo pa prekinitev schengenskega dogovora vplivala na ljudi, ki med državama potujejo po zraku ali morju.

Kritiki desne vlade premierke Giorgie Meloni to vidijo kot simbolično potezo, namenjeno domači politični javnosti, saj ni dokazov, da bi migranti v Ceuti sploh nameravali odpotovati v Italijo. Italijansko notranje ministrstvo je obenem sporočilo, da se je s Francijo dogovorilo o okrepitvi nadzora ob francosko-italijanski kopenski meji. Francoski notranji minister Laurent Nunez pa je naznanil, da so po množičnem prihodu migrantov iz Maroka v špansko eksklavo okrepili nadzor na meji med Francijo in Španijo.

Italija je sicer v četrtek predlagala začasno začasno suspendiranje članstva Španije v schengenskem območju, kar so že podprli predstavniki več članic unije. Finska notranja ministrica Mari Rantanen je tako dejala, da je že sprožila postopke za začetek ponovno vzpostavitve »kontrol na mejah s Finsko«. »Odločitve se lahko sprejmejo zelo hitro, če se bo pokazala potreba po tem,« je zapisala na družabnem omrežju.

Države članice EU sicer ni mogoče izključiti iz schengenskega območja, lahko pa druge članice v skladu s schengenskim zakonikom uvedejo ponoven nadzor na meji z njo, če obstaja »resna grožnja notranji varnosti ali javnemu redu«, kot so terorizem, organizirani kriminal ali izredne razmere na področju javnega zdravja.

Trump posvaril Američane

Trump je v pogovoru za televizijo Fox News prizore iz Ceute označil za grozljive. »Zapomnite si to podobo. To bomo mi čez tri leta, če bo zmagala napačna stran,« je dejal in dodal, da Američani ne bodo imeli dobrega življenja, če bodo na oblast prišli demokrati. Namestnik vodje kabineta Bele hiše za politične zadeve Stephen Miller pa je na družbenem omrežju ob posnetku X preboja španske meje zapisal, da so demokrati to štiri leta pod predsednikom Joejem Bidnom počeli Ameriki vsak dan. Ob tem je zatrdil, da bi se, če bi demokrati znova prevzeli oblast, takšne razmere vrnile v še večjem obsegu.

Velika večina ameriških anket trenutno napoveduje, da bodo demokrati na novembrskih vmesnih volitvah prevzeli večino najmanj v predstavniškem domu kongresa. Čeprav mora pred volivce več demokratskih kot republikanskih senatorjev, si obetajo podobno tudi v senatu, poroča televizija MS NOW. Ankete tudi kažejo, da je Trump izgubil podporo med volivci glede politike do priseljevanja, ki je bila poleg gospodarstva njegovo najmočnejše orožje za zmago na volitvah 2024.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

migrantiCeutaŠpanijaEvropska unijaItalijamejenadzor
ZADNJE NOVICE
20:43
Novice  |  Svet
VDOR MIGRANTOV

Italija prekinja veljavnost schengenskega režima s Španijo, Francija okrepila nadzor

Italija je v četrtek predlagala začasno začasno suspendiranje članstva Španije v schengenskem območju.
31. 7. 2026 | 20:43
20:19
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Od grške boginje do sodobne modne poznavalke (FOTO)

Drapirana obleka je izjemno elegantna izbira tega poletja, idealna tudi za poročno slavje.
Daša Mavrič31. 7. 2026 | 20:19
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
SVETOVALNICA

Ne razumem, kaj bi partnerica rada od mene

Pisal nam je bralec, ki je zaskrbljen zaradi prepirov s partnerico. Rad bi ji pomagal, a je vse, kar reče in naredi, narobe.
Izidor Gašperlin31. 7. 2026 | 20:00
19:43
Šport  |  Športni trači
KOŠARKA

Krka ponosna na svoja mladeniča: Slovenija med najboljših osem v Evropi

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let nadaljuje odlične predstave na evropskem prvenstvu. Po zmagi nad Latvijo se je prebila med najboljših osem ekip stare celine, uspeha pa se veselijo tudi v novomeški Krki.
31. 7. 2026 | 19:43
19:18
Novice  |  Slovenija
POPOLNA ZAPORA

Primorska avtocesta v predoru Kastelec zaprta proti Ljubljani

Nekaj časa je bila zaradi gorečega avtomobila zaprta tudi regionalna cesta.
31. 7. 2026 | 19:18
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Odprtokodne rešitve za vse

Vedno več ljudi uporablja pisarniški paket libreoffice, Evropa je dobila omrežje W, Francozi pa so razvili svojega klepetalnega robota
Staš Ivanc31. 7. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki