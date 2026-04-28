Italijanko v Egiptu obsodili nezvestobe, presenetilo vas bo, kaj ji zaradi tega grozi

V Italiji odmeva usoda Nessy Guerra, 24-letne Italijanke iz Sanrema, ki je s triletno hčerko ujeta v Egiptu. Vzrok za to je sodni spor z nekdanjim možem, 34-letnim italijansko-egiptovskim državljanom, ki so ga v Italiji že obsodili zaradi nasilja in zalezovanja.

Kot navaja Ansa, jo je v Egiptu dvakrat prijavil zaradi nezvestobe, ki kot kaznivo dejanje v Italiji in Evropi seveda ne obstaja, v Egiptu pa ženskam grozi zaporna kazen do dve leti. Za moške je kazen milejša, do šestih mesecev, in je aktualna le v primeru, če do nezvestobe pride na domu zakoncev.

Tvega, da bo izgubila triletno hčerko

Italijanki grozi tudi izguba hčerke. Skrbništvo zahteva njen nekdanji mož. Sama se je obrnila na italijansko vlado.

»Zoper mene obstajajo zelo resne obtožbe, ki jih je vložil moj bivši partner, zaradi njih mi grozita dve leti zapora. Na zadnjem naroku se nisem pojavila; moj odvetnik je šel nanj brez mene, z vso dokumentacijo. Moj bivši mož se je pojavil z materjo, ki je poskušala zmesti sodnika, tako da je italijansko vlado obtožila, da je proti njemu, ker je musliman. Sodnik je odločitev preložil,« je konec januarja izjavila Nessy Guerra.

Kot je tedaj navedla, je živela v varovanem bivališču, pogosto je menjavala stanovanja, okna je imela ves čas zaprta zaradi strahu pred možem, ki je – kot pripoveduje – že poskušal ugrabiti otroka. Poleg tega naj bi najel ljudi, da ji sledijo, in poskušal izsiljevati nekdanjega tasta. Nekdo iz kroga nekdanjega moža naj bi namreč od očeta zahteval denar v zameno za to, da ne bi pričal proti hčerki.

Ansa danes poroča, da je egiptovsko sodišče Italijanko obsodilo 19. februarja, sedaj pa, po pritožbi, obsodbo potrdilo. To je njeni odvetnici v Italiji danes sporočil italijanski konzulat v Egiptu. Italijansko zunanje ministrstvo je objavilo le, da budno spremlja situacijo, o kateri obvešča egiptovsko stran, in da ženski in hčerki nudi vso potrebno pomoč. Zunanji minister Antonio Tajani je o tem primeru govoril z egiptovskim kolegom Badrom Abdelatijem. Egipt ne dovoli niti poti triletne hčerke v Italijo.