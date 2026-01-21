Italijanska premierka po smrti Valentina: »Italija je izgubila legendo«

V starosti 93 let je, kot smo pisali, v Rimu umrl italijanski modni oblikovalec Valentino Garavani, eden največjih mojstrov visoke mode 20. in začetka 21. stoletja, ki je veljal za modnega cesarja Italije. Kot je sporočila njegova fundacija, je umrl mirno, v svoji rezidenci, obkrožen z najbližjimi. Italija in svet mode sta izgubila legendo, ki je desetletja narekovala eleganco, slog in brezčasno lepoto. »Valentino ni bil le ustvarjalec, temveč vir svetlobe, vizije in navdiha,« so zapisali v fundaciji. Njegovo truplo bo danes in jutri na ogled na sedežu fundacije v Rimu, pogrebna slovesnost pa bo v petek v baziliki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Oblačil je najvplivnejše ženske sveta.

Valentino Garavani se je rodil leta 1932 v Vogheri na severu Italije. Modno pot je začel v Milanu, nato pa s štipendijo pariške Zveze visoke mode študiral v Parizu in se izpopolnjeval pri Guyu Larocheju. Leta 1959 se je vrnil v Rim in na znameniti ulici Via Condotti odprl svoj prvi atelje. Takrat se je odločil, da bo v modnem svetu nastopal le še kot Valentino – ime, ki je kmalu postalo sinonim za razkošje in popolno krojenje. Njegov slog so zaznamovale čista linija, brezčasna eleganca ter črna, bela in predvsem rdeča barva, ki je postala njegov zaščitni znak. Oblačil je najvplivnejše ženske sveta, od Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy in Meryl Streep do Jennifer Lopez.

Velik del uspeha je dolžan tudi dolgoletnemu življenjskemu in poslovnemu partnerju Giancarlu Giammettiju, ki je vodil poslovni del imperija, medtem ko je Valentino ustvarjal. Modno hišo je leta 1998 prodal skupini Marzotto, a je ostal njen ustvarjalni vodja vse do uradne upokojitve leta 2008. Znamka Valentino je danes ena vodilnih luksuznih hiš na svetu in je v lasti katarskega sklada Mayhoola. Ob smrti oblikovalca se je odzvala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni: »Italija je izgubila legendo. Njegova zapuščina bo navdihovala prihodnje generacije. Hvala za vse.« Valentino je umrl le nekaj mesecev po slovesu še ene modne ikone, Giorgia Armanija, ki je umrl septembra. Svet mode je tako v kratkem času izgubil dva svoja največja stebra.