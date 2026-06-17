Italijanska premierka šokirala voditelje skupine G7: »Giorgia! Kdaj? Sinoči?« (FOTO)

V francoskem Evianu se je končal vrh skupine G7. Voditelji najmočnejših držav sveta so se med tridnevnim srečanjem dotaknili številnih tem. Podprli so končanje vojne na Bližnjem vzhodu in ponovno izrazili podporo Ukrajini. Razpravljali so tudi o gospodarski rasti ter varni in učinkoviti uporabi umetne inteligence.

Giorgia Meloni s pomembnim sporočilom

Bilo pa je tudi nekaj časa za sproščene pogovore. Italijanska premierka Giorgia Meloni je kolege obvestila o pomembni odločitvi. V pogovoru z voditelji je razkrila, da je morala tistega jutra spiti tri skodelice kave, na kar jo je nemški kancler Friedrich Merz v šali vprašal: »In cigareto?«.

»Ne. Nehala sem,« je odgovorila italijanska predsednica vlade, kar je povzročilo precejšnje presenečenje.

FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

FOTO: Ludovic Marin Afp

FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

»Giorgia! Kdaj? Sinoči?« so vprašali, ona pa je razkrila: »Pred enim mesecem.« Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, po stroki zdravnica, je kratko komentirala: »Dobro.«