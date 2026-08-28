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Italijo zajel že peti vročinski val, Slovenijo čaka izredno topla noč

Na Primorskem in na vzhodu Slovenije se bodo lahko temperature še sredi noči gibale med 24 in 28 stopinj Celzija.
Ponoči se bo v večjem delu Slovenije zelo počasi ohlajalo. FOTO: Getty images
Ponoči se bo v večjem delu Slovenije zelo počasi ohlajalo. FOTO: Getty images
B. K. P.
 28. 8. 2026 | 20:28
1:51
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Italijo je zajel že peti vročinski val tega poletja, temperature na jugu in otokih pa so danes presegle neverjetnih 44 stopinj Celzija, kar je kar deset stopinj nad povprečjem. Visoka vlažnost zraka še povečuje občutek vročine, zato se zdi, kot da je temperatura vsaj pet stopinj višja. Tudi noči so izjemno tople, temperature marsikje ne padejo pod 30 stopinj Celzija.  V devetih mestih so oblasti razglasile rdeči alarm zaradi visoke vročine, in sicer v krajih Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria in Rim. Na Siciliji in Sardiniji so temperature danes dosegle 43 stopinj Celzija, se pa po podatkih italijanskega ministrstva za zdravje konec tedna pričakuje rahlo izboljšanje.

Meteorologi sicer napovedujejo, da bi se nadpovprečno toplo vreme pri naših zahodnih sosedih lahko nadaljevalo še globoko v september.  V prihodnjih urah na severu Italije sicer pričakujejo hude nevihte, ki bodo lahko zajele tudi severozahodni del Slovenije.

V večjem delu države bomo medtem morali prebroditi izredno vročo noč, pišejo na portalu Meteoinfo Slovenija. »Zaradi oblačnosti in okrepljenega jugozahodnega vetra se bo danes zvečer in ponoči marsikje zelo počasi ohlajalo. Najtopleje bo na Primorskem in vzhodu Slovenije, kjer se bodo lahko temperature še sredi noči gibale med 24 in 28 stopinj Celzija. Ob morju in v Beli krajini bi lahko zelo toplo ostalo vse do jutra,« napovedujejo.

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