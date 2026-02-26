Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu, Nika Kovač: Zmagali smo ...

Za izpolnitev cilja evropske državljanske državljanske pobude My Voice, My Choice ni treba vzpostaviti novega finančnega mehanizma, saj lahko države članice EU za podporo dostopnemu in varnemu splavu uporabijo evropska sredstva iz obstoječega socialnega sklada, je v današnjem odgovoru na pobudo zapisala Evropska komisija.

»Komisija ugotavlja, da je mogoče k izpolnitvi cilja pobude prispevati prek Evropskega socialnega sklada plus (ESF+). Meni, da lahko (...) države članice sredstva EU uporabijo za to, da na prostovoljni osnovi in v skladu s svojo nacionalno zakonodajo omogočijo varen splav ženskam, ki so v ranljivem položaju in si ga drugače ne morejo privoščiti,« so sporočili iz Bruslja.

Zato po njihovem ni potrebe po novi pravni podlagi in posebnem finančnem mehanizmu, kot so predlagali pobudniki. Države, ki bi želele del sredstev ESF+ nameniti za zakonit, varen in dostopen splav, lahko spremenijo svoje operativne programe. Evropska komisija bo nato presodila, ali so ti v skladu z zakonodajo EU, pri čemer morajo biti ukrepi dostopni vsem ženskam ne glede na narodnost ali prebivališče. ESF+ je sicer osrednji evropski instrument za vlaganje v ljudi. V obdobju 2021–2027 je na voljo 142 milijard evrov, od tega 95,1 milijarde iz proračuna EU, preostalo prispevajo države članice.

»Države članice, ki so to pobudo podprle, kot tudi tiste, ki bi to še želele, imajo zdaj konkretno možnost, da svojo podporo spremenijo v dejanja z uporabo teh sredstev in izboljšajo dostop do splava,« je dejala komisarka Marta Kos. Odgovor komisije vidi kot »nov korak v našem boju za zaščito pravic žensk«.