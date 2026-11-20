Pripadniki ljudstva Awá, ki živi v prostovoljni osami globoko v brazilski džungli, so nepričakovano prišli do vladne nadzorne točke in vasi Tawari, v kateri živijo pripadniki ljudstva Guajajara. Naselje leži na domorodnem ozemlju Araribóia v brazilski zvezni državi Maranhão. Srečanje so sprožili pripadniki izolirane skupine sami, domačini pa so jim ponudili hrano, je za brazilski medij UOL povedal domorodni voditelj Leonardo Guajajara. Prosili so za jam, tropsko gomoljasto rastlino, ki je pomemben vir prehrane v tem delu sveta. Sporazumevanje je večinoma potekalo z rokami in kretnjami, čeprav pripadniki sosednjega ljudstva Guajajara, ki delajo na tem območju, govorijo soroden jezik. Ko so dobili hrano, so se vrnili globlje v deževni gozd.

Brazilska Nacionalna fundacija za domorodna ljudstva (Funai) je sporočila, da so na območje nemudoma napotili specializirane ekipe in zdravstvene delavce. Vzpostavili so tudi koordinacijski center, da bi se oblasti lahko pripravile na morebitna nova srečanja ali izbruh nalezljivih bolezni. Po poročanju brazilskega časnika Folha de S.Paulo je Koordinacija domorodnih organizacij zvezne države Maranhão opozorila, da so bili nekateri člani skupine, predvsem otroci in starejši, videti izrazito shujšani.

Pritisk nezakonitih sekačev in živinorejcev

Posnetke nenavadnega srečanja je objavila tudi organizacija Survival International, ki se zavzema za pravice domorodnih ljudstev. Opozorila je, da bi lahko bil eden od razlogov za prihod pripadnikov ljudstva Awá pomanjkanje hrane zaradi vdorov nezakonitih sekačev, lovcev in živinorejcev na njihovo ozemlje. Sarah Shenker iz organizacije je za medij Mongabay pojasnila, da je čas njihovega prihoda nenavaden. Novembra sta namreč voda in divjad običajno precej lažje dostopni, zato pravi razlog, zaradi katerega so se odločili približati naselju, še ni znan.

Po njenih besedah gre za prvi takšen dogodek po več desetletjih, saj so se pripadniki izolirane skupine ljudstva Awá na območju Araribóia nekomu približali na tako majhno razdaljo. Območje Araribóia obsega približno 413.000 hektarjev. Brazilija ga je leta 1990 uradno priznala kot ozemlje ljudstev Awá in Guajajara. Po podatkih fundacije Funai največjo zunanjo grožnjo temu območju predstavlja nezakonita sečnja, poleg nje pa tudi nedovoljena živinoreja in spori zaradi lastništva zemljišč.

Med zvezno operacijo odstranjevanja nezakonitih vsiljivcev so odstranili več kot 12 kilometrov nezakonito postavljenih ograj in zasegli 243 kubičnih metrov lesa. Pripadniki ljudstva Guajajara so organizirali tudi lastne gozdne straže, ki nadzorujejo njihovo ozemlje. Njihovo delo je izjemno nevarno. Novembra 2019 je bil v zasedi nezakonitih sekačev ubit gozdni čuvaj Paulo Paulino Guajajara. Sodno sojenje pred poroto je predvideno v prvi polovici leta 2027.

Že običajna okužba je lahko smrtonosna

Pri fundaciji Funai poudarjajo, da lahko do kratkih srečanj z zunanjim svetom pride, ne da bi to pomenilo konec prostovoljne osamitve ljudstva. Vendar opozarjajo na veliko nevarnost nalezljivih bolezni. Okužbe, ki so za večino prebivalstva običajne in praviloma nenevarne, so lahko za ljudi brez predhodno pridobljene odpornosti smrtonosne.

Po veljavni brazilski politiki imajo pripadniki ljudstva Awá izključno pravico, da sami odločijo, ali in kdaj bodo vzpostavili nadaljnje stike z zunanjim svetom. Oblasti morajo zato morebitna nova srečanja obravnavati previdno ter spoštovati njihovo pravico do življenja v prostovoljni osami, poroča Dnevnik.hr.