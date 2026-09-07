Iz Koreje tokrat tudi v Evropo: prihaja nova Kia

Kii ne primanjkuje športnih terencev, podjetje se je odločilo, da bo v Sloveniji ponudilo še enega. Nosi ime kia seltos, vsaj po velikosti pa se uvršča na začetek njihove SUV-ponudbe s klasičnim pogonom. V svetovnem pogledu gre za drugo najbolje prodajano kio in zdaj, v drugi generaciji, je na voljo tudi pri nas.

Notranjost je kombinacija zaslonov in tudi precej stikal. FOTO: Gašper Boncelj

Kia seltos obstaja že kar dolgo, prvič so ta model predstavili leta 2019, in kot rečeno, ga takrat v Evropi ni bilo mogoče kupiti. Zdaj ko je avtomobil, ki ga izdelujejo v Južni Koreji, prenovljen, pa so se odločili, da ga pripeljejo tudi na staro celino. Seltos je s 443 cm nekoliko krajši (11 cm) od dobro znanega in doslej najbolj uveljavljenega Kijinega suva sportage, a imata skoraj identično medosno razdaljo. Je pa njegova notranjost dokaj dobro izkoriščena, ob dveh potniških vrstah je v prtljažniku konkretnih 536 litrov prostora.

Kia seltos nastaja v Južni Koreji, v drugi generaciji prvič prihaja v Evropo.

Avtomobil z oblikovnimi potezami dokaj jasno kaže, da je del Kijine družine. Kie imajo prepoznaven slog, vsaka doda le nekatere svoje posebnosti; pri seltosu je to denimo samosvoja maska s pokončnimi režami. V notranjosti nas ureditev ne bo presenetila, če poznamo novejše modele koncerna Hyundai-Kia. Podolgovat zaslon se razprostira za volanom vse tja do sredine armaturne plošče, še vedno je precej stikal in gumbov. Pogon je uvodoma bencinski, gre za 1,6-litrski turboštirivaljnik z največjo močjo 132 kW. Za prenos na sprednji kolesi skrbi ali šeststopenjski ročni ali sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama.

Najprej bo na voljo z bencinskim motorjem. FOTO: Gašper Boncelj

Cena se začenja pri 26.500 evrih oz. 28 tisočakih pri samodejnem menjalniku. Na trg pride čez čas še izvedba s štirikolesnim pogonom. Na voljo bo tudi s hibridnim motorjem, prav tako bodisi s pogonom spredaj bodisi s štirikoles­nim. Kot tekmece seltosa pri Kii navajajo modele renault symbioz, seat ateca, toyota corolla cross, nissan qashqai, hyundai kona … Tudi v tej močni konkurenci računajo, da bodo prodali kar 400 seltosov na leto.