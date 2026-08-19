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USPEŠNA OPERACIJA

Iz mehurja so mu odstranili 3,1 kg težak kamen

V Šrilanki so 55-letnemu bolniku, ki je tujek menda nosil več let, olajšali življenje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Gpointstudio/getty images
Fotografija je simbolična. FOTO: Gpointstudio/getty images
A. B.
 19. 8. 2026 | 14:12
2:13
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Zdravniki v Šrilanki, otoški državi v Indijskem oceanu, so prejšnji teden iz mehurja 55-letnega moškega odstranili 3,1 kilograma težak kamen. Poseg so opravili v splošni bolnišnici v kraju Trincomalee na vzhodu države. Bolnika so v bolnišnico sprejeli po možganski kapi, med zdravljenjem pa odkrili kamen v njegovem sečnem mehurju. Prvi znak, da nekaj ni v redu, so bile težave z uriniranjem, ki jih je imel. Kamen, ki v mehurju nastane, ko minerali v urinu kristalizirajo in se spremenijo v trdne grudice, je bil približno velik kot nojevo jajce. Dr. Prahalahan Balakrishnan, ki je vodil operacijo, je za BBC Sinhala povedal, da je glede na razpoložljive podatke to največji kamen v mehurju, kar jih je bilo kdaj dokumentiranih in odstranjenih z operacijo. In dodal, da je pacient že v zelo dobrem zdravstvenem stanju, da pa ostaja v bolnišnici, saj ga morajo zdraviti zaradi drugih težav.

Kamni, večji od enega centimetra, pogosto blokirajo pretok urina in zahtevajo zdravniško posredovanje.

Po kirurgovi domnevi se je kamen, ki je tehtal toliko kot novorojenček, v bolnikovem mehurju tvoril od pet do deset let. Tovrstne tvorbe se pogosto pojavijo, ko se mehur ne izprazni popolnoma, zaradi česar ostane koncentriran urin, ki se lahko spremeni v kristale. Majhni kamni v mehurju, veliki kot zrna peska, se lahko izločijo sami od sebe, večji od enega centimetra pa pogosto blokirajo pretok urina in zahtevajo zdravniško posredovanje. Že kamen v mehurju, večji od štirih centimetrov, velja za velikanskega. Glede na podatke Guinnessove knjige rekordov je bil doslej največji kamen v mehurju moškega odstranjen leta 2003 v Braziliji. Tehtal je 1,9 kilograma, dolg pa je bil 17,9 centimetra. Za primerjavo: kamen, ki so ga zdaj iz mehurja pacienta odstranili v Šrilanki, je meril približno 17 centimetrov.

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