Iz optičnih vlaken pletejo gnezda, pojav med Ukrajino in Rusijo kaže na negativni vpliv vojne

»V peklu vojne, kjer se vse uničuje ... ptice pletejo gnezda iz optičnih vlaken. Kar smo mi ustvarili za smrt, so one spremenile v življenje.« S temi besedami so pri EMPR.media oziroma pri prvem neodvisnem državljanskem mediju o Ukrajini, kot so se opisali, v svet ponesli pravo čudo narave. Objavili so videoposnetek ptičjega gnezda iz ostankov optično vodenih FPV-dronov. Ptice so jih našle na območjih, kjer še štiri leta in pol po začetku ruske invazije na Ukrajino divja vojna. Vse skupaj je še en dokaz več, kakšno okoljsko opustošenje povzroča vojna ter da so poleg ljudi prizadeti tudi ekosistemi.

Po besedah Charlieja Russella, raziskovalca na Univerzi East Anglia v Veliki Britaniji, se prostoživeče živali v Ukrajini soočajo s številnimi vplivi zaradi vojnega konflikta. V primeru optičnih kablov iz dronov je dodal, da se ti raztezajo na velikih gozdnatih območjih ter da tvorijo nevarne mreže čez drevesa in jase. Vse to bo še v prihodnjih letih predstavljalo veliko tveganje za zapletanje in smrt številnih vrst, vključno z ogroženimi pticami in netopirji. »Uporabljeni materiali se ne bodo naravno razgradili,« je poudaril in še, da bo njihova odstranitev zelo težka.

Tudi delfini so žrtve vojne v Ukrajini. FOTO: X/Oleksandra Ochman

Problem je v tem, da so optični kabli POF zelo lahki in izjemno močni, zaradi česar so lahko past za ptice, netopirje in kopenske sesalce. Poleg tega njihova razgradnja, kot še pišejo v Conflict and Environment Observatory, lahko traja kar 600 let, kar pomeni, da bodo imeli lahko zelo dolgoročen vpliv na naravo. Spomnimo, da je vojna v Ukrajini negativno vplivala že na delfine v Črnem morju, zaradi vojaških sonarjev in min jih je namreč tam poginilo že na tisoče. Strokovnjaki so pojasnili, da delfini zaradi sonarjev postanejo dezorientirani, eksplozije podvodnih min pa jim povzročijo notranje poškodbe in opekline.