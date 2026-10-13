Iz Vatikana prišla pomembna novica: papež Leon XIV. prestal operacijo pljuč! Znano je, kako se počuti

Iz Rima prihajajo spodbudne novice o zdravstvenem stanju papeža Leona XIV. Sveti oče je danes uspešno prestal operacijo pljuč, so sporočili iz Vatikana. Zdravniki so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Zdaj ga čaka okrevanje v bolnišnici.

Kot so sporočili iz Vatikana, je poseg potekal po načrtih, 71-letni poglavar Katoliške cerkve pa se je po operaciji že vrnil v bolniško sobo. Kirurgi so mu odstranili pljučni vozlič oziroma nodul, ki so ga pred kratkim odkrili med rednim zdravstvenim pregledom. Operacijo je vodil priznani torakalni kirurg Stefano Margaritora. Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP je poseg potekal brez zapletov.

Papež je o zdravstvenih težavah spregovoril sam

Novica o papeževem zdravstvenem stanju je vernike presenetila v nedeljo, ko je Leon XIV. po molitvi angelovega češčenja razkril, da so mu zdravniki na pljučih odkrili spremembo.

»Odkrili so ga v zelo zgodnji fazi in je bil dobro lokaliziran. Zdravniki so menili, da je potrebno posredovati,« je tedaj pojasnil papež in dodal, da se je po njihovem nasvetu odločil za operacijo.

Ob tem se je vernikom zahvalil za duhovno podporo in jih prosil za molitve.

Ali gre za raka?

»Da bi zagotovili radikalnost posega, so odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila,« je Vatikan še navedel v izjavi. Dodal je, da je operacija »potrdila diagnozo pljučnega adenokarcinoma, na katerega so posumili že na podlagi predoperativnih preiskav«.

Dejstvo, da so spremembo odkrili zelo zgodaj in je bila dobro omejena, je po ocenah strokovnjakov spodbudno.

Odpovedal obveznosti, okrevanje bo trajalo približno teden dni

Papež bo po predvidevanjih zdravnikov v bolnišnici ostal približno teden dni. Vatikan je že odpovedal njegove javne avdience in druge predvidene obveznosti do 20. oktobra. Kljub operaciji za zdaj ostajajo v veljavi načrti za njegovo novembrsko potovanje v Južno Ameriko, med katerim naj bi obiskal tudi Peru, kjer je v preteklosti deloval kot misijonar.