Iz vode potegnili razpadajoče truplo: policija poklicala Matejevega očeta in mu zastavila eno vprašanje

Pri Kostolcu so iz Donave potegnili truplo. To že razpada, zato potrjevanje identitete ni preprosto (potrjena bo z ustreznimi postopki), ni pa izključeno, da gre za pogrešanega Mateja Periša. Ta je le dan pred novim letom izginil v Beogradu, potem ko so se s prijatelji zabavali v enem od tamkajšnjih klubov.

»Nimam še nobenih informacij od policije. Čakam, da se mi javijo. Ne želim se ukvarjati s špekulacijami. Zanima me samo resnica, ko gre za mojega sina,« je še včeraj dejal oče pogrešanega Nenad Periš. Danes pa je srbski Kurir sporočil: »Policija me je klicala v petek in želela, da potrdim, ali je imel Matej obute bele ali modre teniske. Imel je bele, ki so imele na strani črko 'v'. Poslal sem jim fotografijo, saj imam sam enake. To so me vprašali, saj so med preiskavo našli modre.«

Ker je truplo v zelo slabem stanju, menijo, da je bilo v vodi vsaj šest mesecev, to pa naj bi pomenilo, da ne gre za Mateja. Policija je že pred časom ugotovila časovnico njegovega gibanja in domneva, da je končal v reki Savi. Zakaj je šel vanjo, še vedno ni znano.