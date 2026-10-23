Iz živalskega vrta sporočili žalostno vest, poginil je mladiček

»Sporočamo žalostno vest. Mladička povodnega konja, ki se je poleti skotil v živalskem vrtu, smo našli mrtvega. Ta dogodek je razžalostil vse sodelavce, še posebej pa tiste, ki so skrbeli zanj,« je na spletu zapisal zagrebški živalski vrt. Dodali so, da so sicer pozorno spremljali razvoj mladička, a da »žal vsi ne preživijo tega občutljivega obdobja«. Stopnja preživetja mladičev divjih vrst, ki so oskrbovani pod človeškim nadzorom, je po njihovih besedah višja kot pri mladičih v naravi, vendar do poginov prihaja tudi v ujetništvu.

Po dogodku z levinjo Tairy in informacijah, ki so se širile v medijih o okoliščinah dogodka, nova smrt zagotovo ne vzbuja zaupanja in dobre volje v javnosti, ne glede na to, kako so javnosti predstavili ta novi primer pogina mladiča. Njegovega vzroka namreč niso sporočili, opozarjajo v združenju za zaščito živali Animalex, ki trdi, da so prejeli informacije več zaposlenih v živalskem vrtu, da bi lahko mladiček poginil zaradi sprememb in gradbenih del v ograjenem prostoru, ki so jih izvajali pred obiskom predstavnikov Evropskega združenja živalskih vrtov in akvarijev (EAZA).

Med drugim so zapisali, da zaupajo le veterinarski inšpekciji kot nepristranskemu in neodvisnemu organu in upajo, da bodo ta dogodek vzeli še bolj resno kot napad ugandskega leva na levinjo Tairy, ki je tedaj poginila. Pritlikavi povodni konj je na rdečem seznamu najbolj ogroženih živalskih vrst.