Izbirajo najzajetnejšega kosmatinca

Na Aljaski potekajo dnevi debelih medvedov, že 12. leto zapovrstjo izbirajo najzajetnejšega in najprikupnejšega rjavega medveda. Nenavadno tekmovanje, ki je medtem preraslo v svetovni spletni fenomen in mrzlično ocenjevanje, organizira narodni park in rezervat Katmai, kjer živi okoli 2200 rjavih medvedov. Njihovo življenje je mogoče spremljati tudi prek številnih kamer, nameščenih ob reki Brooks, kamor se lososi vračajo na drstenje, kosmatinci pa so po spletnih ogledih sodeč nadvse priljubljeni.

Nenavadno tekmovanje se je začelo leta 2014, ko je nekdanji čuvaj parka Mike Fitz med komentarji gledalcev spletnih kamer zasledil podobi istega medveda iz julija in septembra. Razlika je bila osupljiva – v nekaj mesecih se je vitki poletni kosmatinec prelevil v gromozansko zver. Čuvaji so zato na Facebooku pripravili enodnevno glasovanje za najbolj priljubljenega medveda, to pa je bilo tako uspešno, da so ga leto pozneje razširili v celotedensko dogajanje. Danes glasujejo ljubitelji medvedov iz več kot 100 držav, skupno pa tekmovanje zbere več kot milijon glasov.

40 rib na dan pojedo.

Chunk gre znova na zmago. FOTO: T. Carmack/AFP

V letošnjem izboru sodeluje 16 medvedov. Tekmovalci se pomerijo v parih, spletni glasovalci pa iz kroga v krog izločajo manj priljubljene kandidate, dokler ne ostane zmagovalec. Pri tem je ključno, koliko maščobe so si nabrali pred zimo in kako prikupni so videti na fotografijah. Lanski zmagovalec Chunk brani naslov prvaka, njegovo težo ocenjujejo na okoli 550 kilogramov. Med letošnjimi tekmeci je tudi Gully, potomec dvakratne zmagovalke Grazer. Spomnimo, medvedka je pred dvema letoma z grozo opazovala, kako je njen mladič padel v reko, tam ga je Chunk pokončal. Grazer ga je sicer poskušala rešiti in se je z velikim samcem tudi spopadla, vendar mladiču ni bilo več pomoči. Gledalce je njena vztrajnost tako ganila, da je prejela daleč največ glasov in zmagala. Z naslovom prvaka se je, mimogrede, največkrat okitil Otis, ki je slavil že na prvem izboru leta 2014, nato pa še v letih 2016, 2017 in 2021.

Fat Bear Week, ki se bo sklenil te dni, nosi tudi pomembno naravovarstveno sporočilo. Za aljaške rjave medvede je namreč pridobivanje kilogramov pred zimo nujno za preživetje, jeseni se zato v obilju lososov začnejo intenzivno prehranjevati in pojedo tudi 40 rib na dan. Preden se umaknejo v brloge, lahko pridobijo več sto kilogramov telesne mase, pozimi pa brez hrane preživijo tudi šest mesecev in izgubijo približno tretjino telesne teže.