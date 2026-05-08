Izbruh vulkana, več mrtvih, na desetine pogrešanih! Poteka dramatično iskanje (FOTO in VIDEO)

Na Molukih na vzhodu Indonezije je izbruhnil ognjenik Dukono. Po izbruhu so po podatkih lokalnih reševalnih služb umrli trije pohodniki, med njimi dva tujca, še deset ljudi pogrešajo, poročajo tuje tiskovne agencije. Sedem pohodnikov je uspelo varno sestopiti z vulkana.

Območje je zaradi povečane vulkanske aktivnosti zaprto za obiskovalce.

Po podatkih indonezijske agencije za obvladovanje nesreč so umrli trije pohodniki - dva tujca in en lokalni prebivalec. Med izbruhom je bilo poškodovanih pet pohodnikov, še deset ljudi pogrešajo.

Poteka dramatično iskanje

Reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih, ob tem pa zaradi povečevanja vulkanske aktivnosti evakuirajo pohodnike, je povedal tiskovni predstavnik agencije. Pojasnil je, da reševalna akcija poteka na zahtevnem terenu, ki je za vozila dostopen le na delu pobočja.

V Indoneziji, ki leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, je več kot 120 aktivnih ognjenikov. Uvršča se med vulkansko najbolj aktivne države na svetu.

Ognjenik Dukono je izbruhnil zgodaj davi po krajevnem času. Oblak dima se dviga deset kilometrov visoko, izbruh pa spremlja tudi glasno bobnenje vulkana. Vulkan bruha tudi pepel, ki ga veter nosi proti severu.

Za ognjenik Dukono velja tretja stopnja opozorila na štiristopenjski lestvici. Že od decembra lani pa velja priporočilo turistom in alpinistom, naj se zadržujejo najmanj štiri kilometre od kraterja Malupang Warirang na tem vulkanu.