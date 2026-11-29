Življenje Ariela Antonia Velasqueza Moralesa se je v nekaj dneh povsem obrnilo na glavo. Priseljenec iz Salvadorja je v ameriškem Bostonu za 10 dolarjev kupil srečko, ki mu je prinesla milijon dolarjev oziroma približno 910.000 evrov. Na fotografiji, ki jo je na družbenih omrežjih objavila loterija zvezne države Massachusetts, je nasmejan poziral z velikanskim čekom. Toda veselje ni trajalo dolgo. Le nekaj dni pozneje so ga prijeli agenti ameriške službe za priseljevanje in carino (ICE), poročajo ameriški mediji.

2013. JE NEZAKONITO vstopil v ZDA.

Po navedbah ameriških oblasti je Salvadorčan leta 2013 nezakonito vstopil v ZDA, leto pozneje pa je sodnik odredil njegov izgon iz države. Kljub temu je ostal v ZDA. Na sled so mu prišli po javni objavi njegovega dobitka. Agencija ICE je njegovo prijetje pospremila z objavo na družbenih omrežjih, v kateri se je posmehnila njegovi sreči in obenem kritizirala politike, ki podpirajo zaščito priseljencev.

Morales se je namesto izplačevanja dobitka v obrokih odločil za enkratno izplačilo v višini 650.000 dolarjev oziroma približno 592.000 evrov pred obdavčitvijo. Za zdaj ni jasno, ali bo denar lahko obdržal. Za sodelovanje na loteriji v Massachusettsu ameriško državljanstvo ali urejen status priseljenca nista pogoj. Kot poroča Washington Post, je njegova svakinja javnost že pozvala k spoštovanju in sočutju do njegove žene in otrok. Moški bo po navedbah pristojnih oblasti v pridržanju ostal vse do izgona iz države. Datuma deportacije medtem še niso razkrili.