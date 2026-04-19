Izjava, ki odmeva po vsej Rusiji! Manekenka Putinu: »Vladimir Vladimirovič ...

V Rusiji močno odmevajo javni nastopi znanih vplivnic z milijoni sledilcev, ki so prvič po množičnih protivojnih protestih leta 2022 upale javno kritizirati stanje v državi. Čeprav so se neposrednemu napadu na predsednika Vladimirja Putina izognile, so mu namenile ostre besede glede ignorance oblasti do težav navadnih državljanov.

»Med nami in vami stoji nepremostljiv zid«

Najglasnejša med njimi je manekenka in zvezdnica resničnostnih šovov Viktoria Bonya. »Vladimir Vladimirovič, ljudje se vas bojijo. Med nami, navadnimi ljudmi, in vami stoji nepremostljiv zid, jaz pa ga želim porušiti. Tega vam ne bo povedal noben guverner, ker se vas bojijo,« so besede, s katerimi se je obrnila neposredno na Putina. Bonya, ki trenutno živi v tujini, je izpostavila pet kritičnih točk: omejevanje dostopa do spleta, sumljive poboje živine v novosibirski regiji, uničujoče poplave, ekološke katastrofe v Črnem morju ter sporne nove predpise, ki dovoljujejo lov na ogrožene živalske vrste.

»Lažejo nam,« je bila neposredna v svojem videu in dodala, da so ljudje vedno bolj potisnjeni ob rob, zaradi česar že množično iščejo načine, kako zapustiti državo. Ob tem je poudarila, da svoje domovine ne bo izdala, temveč jo ima rada.

Pridružujejo se tudi drugi znani obrazi

Podobna sporočila so objavile tudi pevka Aiza ter vplivnici Ida Galič in Ekaterina Gordon. Aiza se je v svojem nagovoru vprašala, koliko denarja morajo poslanci dume še ukrasti, da bodo imeli dovolj, medtem ko ljudje trpijo na robu katastrofe. Zanimivo je, da so se kritikam pridružili celo v podjetju Vkusno i Tochka (ruska različica McDonald’sa), kar kaže na širše nezadovoljstvo v družbi.

Vplivnice spretno uporabljajo staro rusko retoriko: krivijo uradnike in guvernerje, ker »carja« ne obveščajo o dejanskem stanju, Putina pa prikazujejo kot nekoga, ki preprosto ne ve, kaj se dogaja. Ta val kritik prihaja v času, ko Putinova priljubljenost po uradnih podatkih prvič po začetku vojne v Ukrajini pada pod 70 odstotkov. Ruska javnost in analitiki so si glede teh izjav neenotni. Politični analitik Ivan Preobraženski meni, da gre za načrtno operacijo Kremlja. Po njegovem mnenju naj bi frakcija pod vodstvom Sergeja Kirijenka iz predsedniške administracije uporabila vplivnice, da bi omejila moč varnostne službe FSB. Opozicijska političarka Ljubov Sobol pa verjame, da gre za pristne odzive. Meni, da je že samo omenjanje Putinovega imena v kontekstu teh težav velik korak naprej, ne glede na to, ali vplivnice dejansko verjamejo v predsednikovo neobveščenost ali pa je to zgolj najvarnejša oblika protesta.

Zgovorno je dejstvo, da nobena od vplivnic ne omenja same vojne v Ukrajini, bombardiranja mest ali aretacij opozicije. Osredotočajo se izključno na notranje socialne in ekološke težave, kar je v trenutni ruski klimi brutalne represije eden redkih preostalih načinov javnega izražanja nezadovoljstva.