Izjemen medicinski dosežek na Hrvaškem: pacientki odstranili 36-kilogramski tumor (FOTO)

Operacijo, ki se bo zapisala v zgodovino hrvaškega zdravstva, je vodil predstojnik oddelka za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Gospić, Darko Milinović, ki je obenem tudi župan Gospića. Pri posegu je sodelovala široka ekipa strokovnjakov, vključno z ginekologi, kirurgi, anesteziologi in medicinskimi sestrami. Milinović je pojasnil, da je bil poseg izjemno kompleksen in tvegan, predvsem zaradi visoke starosti pacientke ter velikosti tumorja, ki se je raztezal od medenice vse do pljuč.

Pacientka po imenu Ana, doma iz Gospića, se je po njegovih besedah kljub zahtevnosti operacije dobro odzvala na zdravljenje. Po odstranitvi tumorja je lažja za 36 kilogramov, njeno okrevanje pa poteka brez večjih zapletov. Milinović je ob tem poudaril tudi pomen zaupanja v lokalne zdravstvene ustanove. Pacientka bi se lahko odločila za zdravljenje v Zagrebu, vendar je izbrala domačo bolnišnico. »Hvaležni smo za njeno zaupanje. Ta primer je za nas dokaz, da je moč hrvaškega zdravstva odvisna od kakovosti in strokovnosti županijskih bolnišnic,« je dejal.