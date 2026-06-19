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NA FLORIDI

Izpraznili so zloglasni Alligator Alcatraz, zakaj, ni jasno

Iz centra na jugu Floride so preselili vse pridržane priseljence.
Območje stoji na opuščenem letališču sredi velikega močvirja Everglades. FOTO: Facebook
Območje stoji na opuščenem letališču sredi velikega močvirja Everglades. FOTO: Facebook
STA, G. S.
 19. 6. 2026 | 05:13
1:49
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Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je sporočilo, da so iz centra za pridržanje na jugu Floride, ki so ga poimenovali Alligator Alcatraz, preselili vse pridržane priseljence. Trenutno se še ne ve, ali je vlada odstopila od načrta ali gre za začasen ukrep zaradi sezone orkanov. Vlada Donalda Trumpa je namreč v sodelovanju z guvernerjem Floride Ronom DeSantisom lani začela postavljati center na opuščenem letališču sredi velikega močvirja Everglades.

Strokovnjaki in aktivisti za pravice priseljencev so opozarjali, da gre za zgrešeno zamisel, saj je območje izpostavljeno nevarnosti poplav, še posebno v sezoni orkanov, ki traja od poletja do zime. Priseljence so začeli seliti tja pred 11 meseci, še preden je bilo šotorsko naselje pripravljeno za bivanje in uradno odprto, od takrat pa se vrstijo poročila o poraznih razmerah in slabem ravnanju z zaprtimi daleč od oči javnosti.

Najhujši od najhujših

Priprti so poročali, da so jim kratili dostop do odvetnikov, hrana je bila polna črvov, tla pa prekrita s fekalijami zaradi pokvarjenih stranišč. Trump je prišel na obisk julija lani in bil navdušen nad Alligator Alcatrazom, kamor naj bi po njegovih besedah zaprli »najhujše med najhujšimi«. Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Lauren Bis je sporočila, da so priprte zaradi njihove varnosti premestili v druge objekte, ni pa povedala, koliko jih je bilo, niti tega, kam so jih premestili. Nacionalni center za orkane je v sredo poročal, da se je pred obalo Teksasa oblikovalo prvo tropsko neurje letošnje orkanske sezone v Atlantiku in Mehiškem zalivu.

Priseljence so začeli seliti tja pred 11 meseci, še preden je bilo šotorsko naselje pripravljeno za bivanje. FOTO: Facebook
Priseljence so začeli seliti tja pred 11 meseci, še preden je bilo šotorsko naselje pripravljeno za bivanje. FOTO: Facebook

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alligator alcatrazFloridaZDApriseljenci
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