Izrael in Hezbolah dosegla dogovor o premirju

Izrael in Hezbolah sta se dogovorila o prekinitvi ognja, ki začne veljati danes ob 16. uri po lokalnem času, je za BBC potrdil ameriški uradnik, da informacija drži, je nato potrdil še častnik izraelskih obrambnih sil in trenutni tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil Effie Defrin: »Sklenili smo premirje. Izraelske obrambne sile pa so kljub temu pripravljene nadaljevati z bojem, če bodo k temu pozvane.« Objava o prekinitvi ognja sicer prihaja po novem valu nasilja v južnem Libanonu. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči ubitih najmanj 18 ljudi, sporočilo libanonskega ministrstva za zdravje povzema BBC.

Izraelska vojska je sporočila, da so bili v spopadih ubiti štirje njeni vojaki. Izraelske obrambne sile pa so še prej sporočile, da so napadle 80 ciljev, povezanih s proiranskim gibanjem Hezbolah, in ubile »ducate« njegovih borcev.

Premirje med Izraelom in gibanjem Hezbolah je bilo sicer sklenjeno dan po tem, ko sta Združene države in Iran podpisala sporazum, katerega cilj je končati konflikt na Bližnjem vzhodu. Dogovor naj bi vključeval trajno prekinitev sovražnosti v Libanonu.