Izraelski vojaki ubili sedemmesečnega palestinskega dojenčka, izrazili »globoko obžalovanje« (FOTO)

V streljanju izraelskih sil na vozilo blizu Hebrona na okupiranem Zahodnem bregu sta bili v petek ranjeni dve odrasli osebi, njun sedemmesečni dojenček pa je bil huje ranjen in je nato v bolnišnici umrl, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile palestinske oblasti.

Izraelska vojska je pojasnila, da so vojaki streljali na vozilo, potem ko so »zaznali, da je pospeševalo proti njim«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodala je, da je preiskava pokazala, da so bili trije ranjeni Palestinci civilisti, in izrazila »globoko obžalovanje« za povzročeno škodo.

Izrael ob tem širi nezakonita naselja na zasedenih območjih ter izvaja različne ukrepe za priključitev Zahodnega brega, ki so po mednarodnem pravu prav tako nezakoniti.

Po izraelski ofenzivi v Gazi, ki jo je oktobra 2023 sprožil napad gibanja Hamas na Izrael, so se okrepile tudi napetosti na Zahodnem bregu, ki ga Izrael nezakonito zaseda od leta 1967. Izraelski vojaki in naseljenci so od oktobra 2023 na območju pobili več kot 1000 Palestincev, tako oboroženih borcev kot civilistov.

Oče in brat Sama Abu Haykala, sedemmesečnega palestinskega otroka, ki so ga ubili izraelski vojaki, nosita njegovo truplo med pogrebom v Hebronu, 6. junija 2026. FOTO: Mussa Qawasma Reuters

FOTO: Hazem Bader Afp

FOTO: Hazem Bader Afp

Na okupiranem Zahodnem bregu živi več kot 700.000 izraelskih naseljencev, ki vsakodnevno izvajajo nasilje nad palestinskim prebivalstvom. Izrael ob tem širi nezakonita naselja na zasedenih območjih ter izvaja različne ukrepe za priključitev Zahodnega brega, ki so po mednarodnem pravu prav tako nezakoniti, kar so že večkrat obsodili tudi Združeni narodi.