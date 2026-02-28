Izrael napadel Iran (FOTO in VIDEO)

Izrael je v soboto napadel iransko prestolnico, iz središča Teherana se po poročanju nekaterih tujih medijev dviga velik oblak dima. Napad se je zgodil v času, ko so Združene države Amerike v regiji zbrale ogromno floto lovskih letal in vojnih ladij, da bi poskušale Iran prisiliti k dogovoru o njegovem jedrskem programu. Izraelski obrambni minister Israel Katz je dejal, da je šlo za preventivni napad, »da bi odpravili grožnje«.

Priče so v Teheranu slišale eksplozijo, o eksploziji je pozneje poročala tudi iranska državna televizija, a niso navedli, kaj je vzrok. Hkrati so se po vsem Izraelu oglasile sirene. Izraelska vojska je sporočila, da je izdala »proaktivno opozorilo, da bi javnost pripravila na možnost izstrelitve rakete proti državi Izrael«. Iz okrožja v Teheranu, kjer običajno prebiva vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, se dviga gost dim, poroča iranski časopis Shargh. Prebivalci Teherana so poročali tudi o dimu, ki se dviga iz okrožja, kjer se nahajata tudi predsedniška palača in Svet za nacionalno varnost.

The New York Times medtem poroča, da so se napadu pridružile tudi Združene države Amerike. Izraelska vlada je zaradi napada na Iran začasno ustavila civilne lete v državo in iz nje.

