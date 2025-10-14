Izraelska Romeo in Julija: na poljub sta čakala dolgih 738 dni (FOTO)

Par, ki so ju tuji mediji označili kar izraelska Romeo in Julija, si je po dveh letih ujetništva pred dnevi, ko je Hamas izpustil talce, končno spet padel v objem. Sedemindvajsetletna Noa Argamani in njen pet let starejši fant Avinatan Or sta bila v začetku oktobra 2023 med tistimi, ki so jih ugrabili z glasbenega festivala Nova.
Imela sta to srečo, da ju niso ubili kot mnoge druge mlade, ki so se prav tako udeležili festivala, a njuna agonija ni bila zato nič manjša. Družabna omrežja in medije so takrat preplavili posnetki vpijoče Noe, ki so jo pripadniki Hamasa naložili na motor in odpeljali v Gazo, Avinatan pa je lahko le nemočno gledal, kako ljubezen njegovega življenja izginja izpred njegovih oči. Nato so v ujetništvo odpeljali še njega. Noo so izraelske oborožene sile rešile junija lani, Avinatan je po 738 dneh svobodo okusil šele ta ponedeljek.
Čeprav je izgubil tudi precej teže, zdravniki, ki so ga po izpustitvi pregledali, so zaključili, da je v dveh letih izgubil med 30 in 40 odstotkov telesne mase, pa je sicer v dobrem zdravstvenem stanju in predvsem neizmerno srečen, da je spet ugledal in objel svojo drago. Da bi lahko nekaj časa preživel sam z Noo, je bila menda njegova prva želja po izpustitvi. Kaj sta počela? »Prvič po dveh letih sva skupaj pokadila cigareto,« je bilo vse, kar sta zaupala medijem.