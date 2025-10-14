  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PO IZPUSTITVI TALCEV

Izraelska Romeo in Julija: na poljub sta čakala dolgih 738 dni (FOTO)

Z glasbenega festivala Nova so ju pripadniki Hamasa ugrabili v začetku oktobra 2023.
Ponovno snidenje je bilo izredno čustveno. FOTO: Israel Defense Forces Via Reuters

Ponovno snidenje je bilo izredno čustveno. FOTO: Israel Defense Forces Via Reuters

Noo so izpustili lani, Avinatana šele ta ponedeljek. FOTO: Menahem Kahana/Afp

Noo so izpustili lani, Avinatana šele ta ponedeljek. FOTO: Menahem Kahana/Afp

Sreča je bila nepopisna. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Sreča je bila nepopisna. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Ponovno snidenje je bilo izredno čustveno. FOTO: Israel Defense Forces Via Reuters
Noo so izpustili lani, Avinatana šele ta ponedeljek. FOTO: Menahem Kahana/Afp
Sreča je bila nepopisna. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters
B. K. P.
 14. 10. 2025 | 20:34
2:16
A+A-

Par, ki so ju tuji mediji označili kar izraelska Romeo in Julija, si je po dveh letih ujetništva pred dnevi, ko je Hamas izpustil talce, končno spet padel v objem. Sedemindvajsetletna Noa Argamani in njen pet let starejši fant Avinatan Or sta bila v začetku oktobra 2023 med tistimi, ki so jih ugrabili z glasbenega festivala Nova.

Imela sta to srečo, da ju niso ubili kot mnoge druge mlade, ki so se prav tako udeležili festivala, a njuna agonija ni bila zato nič manjša. Družabna omrežja in medije so takrat preplavili posnetki vpijoče Noe, ki so jo pripadniki Hamasa naložili na motor in odpeljali v Gazo, Avinatan pa je lahko le nemočno gledal, kako ljubezen njegovega življenja izginja izpred njegovih oči. Nato so v ujetništvo odpeljali še njega. Noo so izraelske oborožene sile rešile junija lani, Avinatan je po 738 dneh svobodo okusil šele ta ponedeljek.

Sreča je bila nepopisna. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters
Sreča je bila nepopisna. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters
Kljub temu, da je njuna zgodba kot iz filma, pa je postala še bolj neverjetna, ko se je razvedelo, kdo 32-letni Avinatan Or v resnici je. Ne gre namreč za običajnega državljana, temveč pripadnika izraelske posebne vojaške enote. Imel je veliko srečo, da se za to ni izvedelo, ko je bil v ujetništvu, če bi njegovi ugrabitelji to izvedeli, bi se namreč lahko končalo zelo slabo. Kot pisanje izraelskih medijev povzema The Sun, je Or skoraj ves čas v ujetništvu preživel v osami, proč od drugih talcev, kar je močno načelo njegovo mentalno zdravje.

Čeprav je izgubil tudi precej teže, zdravniki, ki so ga po izpustitvi pregledali, so zaključili, da je v dveh letih izgubil med 30 in 40 odstotkov telesne mase, pa je sicer v dobrem zdravstvenem stanju in predvsem neizmerno srečen, da je spet ugledal in objel svojo drago. Da bi lahko nekaj časa preživel sam z Noo, je bila menda njegova prva želja po izpustitvi. Kaj sta počela? »Prvič po dveh letih sva skupaj pokadila cigareto,« je bilo vse, kar sta zaupala medijem.

Noo so izpustili lani, Avinatana šele ta ponedeljek. FOTO: Menahem Kahana/Afp
Noo so izpustili lani, Avinatana šele ta ponedeljek. FOTO: Menahem Kahana/Afp

Več iz teme

Noa ArgamaniAvinatan OrHamasIzraeltalci
ZADNJE NOVICE
20:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
OB KONCU TEDNA

Kaj se dogaja? Dolenjci na udaru vlomilcev in tatov

Kradli po hišah, dvorišč ...
14. 10. 2025 | 20:30
19:40
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVOSTI

Moški je krajši od ženskega: neverjetna dejstva o intimnem življenju

Čeprav se o njem pogosto govori, glede intimnega življenja ostaja še veliko neznank.
14. 10. 2025 | 19:40
19:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BREZ ZNAKOV NASILJA

Groza! Vplivnico in njeno hčer našli mrtvi v stanovanju

Policija ni našla znakov vloma ali nasilja, ne na truplih ne v stanovanju.
14. 10. 2025 | 19:21
19:14
Novice  |  Slovenija
OBJAVIL FOTOGRAFIJE

Uf, ste videli, kaj je naredil Janša? »Zaradi njih bodo vaše plače občutno nižje«

Prvak opozicije se je tako odzval na zavrnitev predloga SDS glede sprememb pri dohodnini.
14. 10. 2025 | 19:14
18:57
Bulvar  |  Domači trači
SLOVO

Umrl je legendarni slovenski humorist

Poslovil se je Franc Šeligo, dolgoletni član skupine Klapovühi in ustvarjalec lika babice Trezike.
14. 10. 2025 | 18:57
18:16
Bulvar  |  Tuji trači
KOMPLIMENT S PRIDRŽKOM

Erdogan zaradi kajenja podražil Melonijevo, vmešal se je tudi Macron (VIDEO)

»Izgledate odlično. Ampak ...« je turški predsednik dejal italijanski premierki.
14. 10. 2025 | 18:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki