SPOPADI MED IZRAELOM IN HEZBOLAHOM

Izraelska vojska napadla cilje Hezbolaha, poročajo o mrtvih

Donald Trump je razglasil premirje, a nasilje se nadaljuje.
 FOTO: Marko Djurica Reuters
STA, A. G.
 25. 4. 2026 | 14:46
1:34
A+A-

V Libanonu se kljub premirju nadaljujejo spopadi med izraelskimi silami in Hezbolahom. Izraelska vojska je po lastnih navedbah ponoči napadla raketomete Hezbolaha v južnem Libanonu, medtem ko naj bi proiransko gibanje izvedlo nove napade na izraelske položaje. Po podatkih Bejruta so današnji izraelski napadi na jugu države terjali štiri življenja. Izrael je ponoči napadel raketomete Hezbolaha na treh območjih na jugu Libanona, je sporočila izraelska vojska. Po njenih navedbah so raketometi predstavljali neposredno grožnjo izraelskim vojakom in civilistom.

Po poročanju libanonske tiskovne agencije NNA izraelska vojska trenutno izvaja napade na več krajev na jugu Libanona. Iz mesta Khiam poročajo o bombardiranju, navaja katarske televizija Al Jazeera. Libanonsko ministrstvo za zdravje je pozneje sporočilo, da so današnji izraelski napadi na jugu države zahtevali štiri življenja. »Dva izraelska napada na tovornjak in motorno kolo v mestu Yohmor al-Shaqeef v okrožju Nabatieh sta zahtevala življenja štirih ljudi,« je navedlo v izjavi.

Ameriški predsednik Donald Trump se je v četrtek srečal z libanonskimi in izraelskimi odposlanci na novem krogu mirovnih pogajanj, pri čemer si je Bejrut prizadeval za enomesečno podaljšanje krhkega premirja, ki naj bi poteklo.
Ameriški predsednik Donald Trump se je v četrtek srečal z libanonskimi in izraelskimi odposlanci na novem krogu mirovnih pogajanj, pri čemer si je Bejrut prizadeval za enomesečno podaljšanje krhkega premirja, ki naj bi poteklo. FOTO: Brendan Smialowski Afp

Izraelska vojska je ob tem za prebivalce Libanona izdala opozorilo, naj se ne približujejo določenemu območju na jugu države, kjer njene sile kljub podaljšanemu premirju, ki ga je v četrtek naznanil predsednik ZDA Donald Trump, ohranjajo položaje.

