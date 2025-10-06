Izraelske oblasti deportirale še 171 aktivistov humanitarne flotilje, tudi Greto Thunberg

Izraelske oblasti so danes deportirale še 171 aktivistov humanitarne flotilje Sumud, katere namen je bil prebiti izraelsko blokado Gaze, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Med izgnanimi je tudi Švedinja Greta Thunberg.

Izraelsko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da so danes iz Izraela v Grčijo in na Slovaško deportirali »171 dodatnih provokatorjev s flotilje Hamas-Sumud, med njimi tudi Greto Thunberg«. Dodalo je, da aktivisti med drugim prihajajo iz Grčije, Italije, Francije in ZDA.

Pred tem so izraelske oblasti v soboto deportirale 137 aktivistov, več deset pa naj bi jih državo zapustilo prostovoljno. Med deportiranimi so bili državljani ZDA, Italije, Združenega kraljestva, Švice, Jordanije, Turčije in drugih držav.

V priporu tako ostaja neznano število aktivistov. Predstavnik zunanjega ministrstva v Berlinu je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil, da je med njimi 14 Nemcev. »Predvidevamo, da bodo zelo kmalu izgnani v Nemčijo,« je dejal.

Aktiviste so pridržali in napovedali njihovo deportacijo

Greta Thunberg FOTO: @israelmfa Israelmfa Via Reuters

Da se domov vračajo še preostali njihovi državljani, sta danes potrdili tudi Španija in Italija. »Danes bo skupina 28 španskih članov flotilje, ki so še pridržani v Izraelu, zapustila Izrael,« je za radio Catalunya povedal španski zunanji minister Jose Manuel Albares in potrdil, da v izraelskem priporu po tem ne bo več nobenega španskega državljana.

»Odpotovali bodo s čarterskim letom v Atene,« pa je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani in dodal, da bo 15 Italijanom po prihodu v Grčijo pomagalo njihovo tamkajšnje veleposlaništvo.

Flotilja Sumud je s humanitarno pomočjo na krovu in z namenom prebiti izraelsko blokado Gaze pred mesecem dni odplula iz Španije. V njej je sodelovalo okrog 45 ladij z več sto aktivisti, politiki, novinarji in humanitarci.

Izraelska mornarica je vse ladje prestregla. Aktiviste so pridržali in napovedali njihovo deportacijo v Evropo. V znak protesta proti njihovemu pridržanju so v nekaterih državah potekali protesti.