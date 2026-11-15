Izraelske sile v Gazi ubile še enega poveljnika Hamasa (VIDEO)

Izraelske sile so danes sporočile, da so v Gazi ubile visokega poveljnika palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Samir Abu Junis je že drugi visoki predstavnik Hamasa v nekaj dneh, ki je bil ubit v Gazi. Prizadeval si je za obnovitev vojaških zmogljivosti Hamasa in sodeloval pri načrtovanju napadov na izraelske civiliste in vojake, so dodali. Kot je sporočila izraelska vojska, je bil Samir Abu Junis ponoči ubit v zračnem napadu na jugu Gaze, le dva meseca po tem, ko je bil imenovan za poveljnika brigade v Rafi v okviru oboroženega krila Hamasa.

Kot je dodala vojska, si je Abu Junis, ki so ga označili za ključno osebnost v vodstvu Hamasa, prizadeval za ponovno okrepitev palestinskega gibanja in njegove brigade v Rafi, ki je med vojno z Izraelom utrpela hude izgube, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Njegovo smrt je potrdil tudi Hamas. Vojaško krilo gibanja, Brigade Ezedin al Kasam, je na Telegramu sporočilo, da je Abu Junis, ki je bil ubit na območju taborišča za razseljene osebe Al Mavasi, sodeloval v številnih odmevnih operacijah. Bil je tudi »eden najpomembnejših poveljnikov, vključenih v načrtovanje napada« 7. oktobra 2023 na Izrael. Po navedbah virov v bolnišnici Naser v Han Junisu so tja prepeljali tri ranjene in eno truplo. 53-letni Abu Junis je položaj zasedel 15. septembra, potem ko je umrl prejšnji poveljnik brigade, Nael Abu Obeid.

Izrael nadaljuje napade kljub prekinitvi ognja

Izraelska vojska kljub prekinitvi ognja nadaljuje napade v Gazi, ki jih je v zadnjem času še okrepila. Vojska trdi, da so te operacije usmerjene proti visokim članom Hamasa. Pred nekaj dnevi so izraelske sile v napadu na bolnišnico Naser ubile poveljnika lokalne brigade in druge »teroriste iz vojaškega krila Hamasa«. V napadu je bilo po palestinskih podatkih ubitih šest ljudi, okoli 20 pa ranjenih.