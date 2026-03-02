Izraelski mediji: Nemčija blizu vstopa v vojno. Nemški minister: Samo branili se bomo

Nemčija resno razmišlja o pridružitvi ameriško-izraelski kampanji proti Iranu, če režim ne bo prenehal napadati držav v regiji v času aktualnega konflikta, so izraelskemu radiu Army Radio povedali nemški politični in vojaški viri.

Po navedbah teh virov že poteka načrtovanje morebitne vojaške akcije skupaj z Združenimi državami – od sodelovanja pri bombardiranju do zagotavljanja vojaške in zračne podpore. To so potrdili tudi uradniki nemškega zunanjega ministrstva ter člani odbora za zunanje zadeve v bundestagu.

Nemško veleposlaništvo v Izraelu se na prošnjo za komentar o teh navedbah za zdaj ni odzvalo.

Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo so sinoči v skupni izjavi obsodile iranske napade v regiji ter opozorile, da so pripravljene braniti svoje interese in interese zaveznikov v Perzijskem zalivu, če bo to potrebno, tudi z uvedbo »obrambnih ukrepov« proti Iranu.

Nemški zunanji minister Johann Wadephul (CDU) je medtem izjavil, da bi ameriško-izraelska vojna proti Iranu lahko vplivala tudi na Nemčijo in Evropo ter da Iran za Nemčijo in Evropo predstavlja pomembno grožnjo.

Nemški vojaki so pripravljeni na obrambne ukrepe, vendar nič drugega ni načrtovano, je poudaril Wadephul.