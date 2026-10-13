Izredne razmere na nemškem letališču: ustavili ves letalski promet, potniško letalo spremljali lovci Eurofighter

Na letališču v nemškem Nürnbergu so danes zaradi domnevnih izrednih razmer na potniškem letalu začasno ustavili ves letalski promet. Letalo, ki je priletelo z grškega otoka Krf, sta spremljala vojaška lovca Eurofighter. Policija je po opravljenih preverjanjih sporočila, da nevarnosti ni več.

Na nemškem letališču Nürnberg je danes potekala obsežna policijska akcija, zaradi katere so začasno zaprli letališče in ustavili letalski promet. Razlog je bila prijava o izrednih razmerah na potniškem letalu, ki je prihajalo z grškega otoka Krf. Letalo letalske družbe Corendon Airlines, ki je opravljalo let XR456, je proti Nürnbergu letelo v spremstvu vojaških lovcev Eurofighter.

Tiskovni predstavnik policije je sprva povedal, da domnevajo, da je med letom prišlo do izrednega dogodka, vendar takrat to še ni bilo uradno potrjeno. Kmalu zatem je policija sporočila, da je nevarnost minila. »Preverjanja na kraju dogodka so pokazala, da nevarnosti ni,« so zapisali na družbenem omrežju X.

Letalo varno pristalo, letališče pa ostalo zaprto

Policijska akcija se je začela tik pred pristankom letala družbe Corendon Airlines, ki bi moralo po voznem redu v Nürnberg prispeti okoli 12.15. Podatki spletne storitve Flightradar24 kažejo, da je letalo varno pristalo ob 12.16.

Kljub uspešnemu pristanku je letališče ostalo zaprto, policijska operacija pa se je nadaljevala. »Zaradi izrednih razmer med letom je letalski promet trenutno ustavljen,« so potrdili na uradni spletni strani letališča.

Več letal, ki bi morala pristati v Nürnbergu, so preusmerili na druga nemška letališča, in sicer v Frankfurt, Memmingen, Stuttgart in München.

Po neuradnih informacijah so na letališče napotili tudi pripadnike specialne policijske enote SEK.

Že ponoči preplah zaradi domnevnega drona

Dogajanje na letališču Nürnberg je bilo moteno že v noči s ponedeljka na torek, ko so v bližini letališča opazili neznan leteči predmet, za katerega sumijo, da je bil dron. Po navedbah policije so trije piloti neodvisno drug od drugega med vzletanjem oziroma pristajanjem prijavili neznan objekt.

Opazili naj bi ga med 2. in 4. uro zjutraj. Pristojna enota mejne policije na letališču Nürnberg je v sodelovanju z letališčem Albrecht Dürer in nemško kontrolo zračnega prometa nemudoma sprožila ukrepe za iskanje in zaznavanje predmeta.

V iskalni akciji je sodeloval tudi policijski helikopter, vendar domnevnega drona niso našli.