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Izredno redek incident v prestolnici: letalo trčilo v impozantno stavbo, videe so takoj odstranili (FOTO)

V petkovem trčenju manjšega letala v najvišjo stavbo v Pekingu je umrl pilot, 13 ljudi na kraju nesreče pa je bilo poškodovanih, so danes sporočile lokalne oblasti.
Posnetek, ki je nastal v bližini Citic Towerja. FOTO: Maxim Shemetov Reuters
Posnetek, ki je nastal v bližini Citic Towerja. FOTO: Maxim Shemetov Reuters
STA, M. J.
 27. 6. 2026 | 16:28
2:49
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Vzroka tega izredno redkega incidenta v kitajski prestolnici niso navedle. Dodale so, da preiskava poteka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tuje tiskovne agencije so v petek poročale, da se je zvečer v nebotičnik Citic Tower, ki je znan tudi kot China Zun, zaletelo manjše letalo, ki je na oknih višjega nadstropja 109-nadstropne stolpnice povzročilo luknjo. Očividci so poročali o padanju delov letala z višine in njegovih ostankih na tleh. To je bilo videti tudi na videoposnetkih, ki so jih oblasti s kitajskih družbenih omrežij redno odstranjevale. Policija je območje ogradila in očividcem prepovedala snemanje, uradnih sporočil o incidentu pa v petek ni bilo.

Poškodbe na objektu od zunaj. FOTO: Maxim Shemetov Reuters
Poškodbe na objektu od zunaj. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Oblasti največjega in najbolj mednarodnega pekinškega urbanega okrožja Chaoyang, kjer je stolpnica, pa so danes na aplikaciji WeChat sporočile, da je »enomotorno, dvosedežno lahko letalo v petek ob 17.55 trčilo v stolpnico«, ne da bi navedle njeno ime. »Edina oseba na krovu je bil pilot, ki je umrl, 13 ljudi pa je bilo na kraju nesreče poškodovanih,« so zapisali v izjavi, ki je tudi prva in doslej edina uradna informacija o incidentu. Zakaj je letalo trčilo v stavbo, še ni jasno. Tudi o identiteti pilota oblasti niso dale nobenih podatkov. Po poročanju medijev je vzletel z letališča na skrajnem vzhodu Pekinga in letel proti središču mesta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Registracijska številka pa kaže, da je šlo za lahko športno letalo tipa Sunward SA 60L Aurora, ki je bilo izdelano na Kitajskem.

V središču Pekinga letenje prepovedano

Incident je povzročil veliko začudenje tudi zato, ker velja središče Pekinga za območje, kjer je letenje prepovedano. Lete morajo odobriti pristojni organi. Varnostni organi mesta medtem še posebej pozorno spremljajo drone, za uporabo in lastništvo katerih je mestna uprava aprila poostrila predpise.

Nebotičnik China Zun je s skoraj 530 metri najvišja stavba v kitajski prestolnici in sodi med najvišje stavbe na svetu. Je eden od simbolov Pekinga, stoji pa v neposredni bližini sedeža kitajske državne televizije CCTV ter le nekaj kilometrov daleč od znamenitega Prepovedane mesta ter vladnega kompleksa in središča moči kitajske komunistične partije, Zhongnanhaija. Gre za poslovno stavbo za okoli 12.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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