Resno varnostno tveganje za Balkan: Srbija lahko postane iranska tarča

Od leta 2023 naj bi izvoz srbskih vojaških produktov v Izrael, predvsem streliva, strmo narastel. Leta 2025 je dosegel vrednost 131 milijonov dolarjev, kar je več kot dvakrat več kot leto prej in kar 42-krat več kot leta 2023. Sodelovanje pa naj bi se nadaljevalo kljub uradni prepovedi izvoza, ki jo je 23. junija lani uvedel predsednik Aleksandar Vučić.

Letos naj bi bilo do sedaj izvedenih že vsaj 14 tovornih letov, lani pa naj bi jih bilo v celem letu 32. Skupno je bilo od začetka vojne v Gazi zabeleženih vsaj 68 transportnih letov med Srbijo in Izraelom. Večina letov poteka z letali izraelskega prevoznika Challenge Airlines IL, končna destinacija pa je vojaška baza Nevatim na jugu Izraela, ki je ključna logistična točka izraelskega letalstva. Čeprav naj bi Beograd lani izvoz vojaške opreme začasno ustavil zaradi ruskih pritiskov, pa po poročanju srbskih medijev v praksi do prekinitve nikoli ni prišlo. Prepoved je bila uradno odpravljena februarja letos.

Tveganje za celotno območje

Ko so konec februarja Združene države Amerike in Izrael izvedli prve zračne napade na Iran, so Iranski predstavniki že napovedali, da bodo države, ki vojaško ali logistično podpirajo Izrael, obravnavali kot legitimne tarče. To odpira tudi vprašanja o varnostnih posledicah za države, vključene v dobavne verige, kar zajema tudi Srbijo.