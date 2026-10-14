Izžreban je bil rekordni Eurojackpot, znano tudi, kdo je srečnež

Tokratno žrebanje Eurojackpota je na glavo obrnilo življenje srečneža, ki je s pravilno izbiro kombinacije zadel zgodovinski znesek neverjetnih 120 milijonov evrov. Številke 11, 17, 20, 22, 35 ter dodatni 4 in 8 je izbral 35-letnik iz še posebej srečnega dela Nemčije, iz dežele Severno Porenje-Vestfalija, kjer so tokrat slavili že drugič.

A tokrat je bil dobitek še posebej visok, pravzaprav gre za kar najvišji možni dobitek, po katerem nič ne bo več enako. Zdaj gre igra namreč od začetka, v naslednjem žrebanju, ki bo na vrsti v petek, bo tako na voljo ponovno »samo« deset milijonov in dolgo bo treba čakati, da se v skladu ponovno nabere dovolj denarja za nov rekordni dobitek.