Izžreban je bil rekordni Eurojackpot, znano tudi, kdo je srečnež

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Tokratno žrebanje Eurojackpota je na glavo obrnilo življenje srečneža, ki je s pravilno izbiro kombinacije zadel zgodovinski znesek neverjetnih 120 milijonov evrov. Številke 11, 17, 20, 22, 35 ter dodatni 4 in 8 je izbral 35-letnik iz še posebej srečnega dela Nemčije, iz dežele Severno Porenje-Vestfalija, kjer so tokrat slavili že drugič.
A tokrat je bil dobitek še posebej visok, pravzaprav gre za kar najvišji možni dobitek, po katerem nič ne bo več enako. Zdaj gre igra namreč od začetka, v naslednjem žrebanju, ki bo na vrsti v petek, bo tako na voljo ponovno »samo« deset milijonov in dolgo bo treba čakati, da se v skladu ponovno nabere dovolj denarja za nov rekordni dobitek.
Nekaj sreče je med zadnjim žrebanjem Eurojackpota prikapljalo tudi v Slovenijo, manjše dobitke je namreč zadelo 15.365 Slovencev, kolikšni so bili ti zneski, na spletni strani Loterije Slovenija, ni navedeno.
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