KNJIGA IZIDE JUNIJA

J. D. Vance: potovanje k veri in spreobrnitev v katolištvo

Ameriški podpredsednik bo v kratkem izdal še eno knjigo spominov. Novica je spodbudila ugibanja, ali bo šel v boj za predsedniški stolček.
Odraščal je v evangeličanski družini, ki je le ohlapno sledila verskim načelom. FOTO: Anna Moneymaker/AFP
Ur. I.
 8. 4. 2026 | 17:11
2:50


Ameriški podpredsednik J. D. Vance je napovedal, da bo v kratkem izdal še eno knjigo spominov, v kateri se bo osredotočil na svojo spreobrnitev v katolištvo. Novica o objavi je spodbudila ugibanja, ali bo republikanec kandidiral na predsedniških volitvah leta 2028. Knjiga Communion: Finding My Way Back to Faith (Obhajilo: kako sem se vrnil k veri) bo izšla 16. junija pri založbi HarperCollins, govori pa o »duhovnem raziskovanju, kaj pomeni biti kristjan skozi različna obdobja Vanceovega življenja«. Enainštiridesetletni politik je na omrežju X projekt opisal kot osebno potovanje k veri in povedal, da je temu posvetil veliko časa. Po besedah založbe knjiga razkriva, kako verska prepričanja vodijo avtorja skozi delo v službi javnosti in oblikujejo njegovo vizijo prihodnosti.

Vance se je rodil v mestu Middleton v Ohiu in odraščal v evangeličanski družini, ki je le ohlapno sledila verskim načelom. Leta 2019, pri 35 letih, se je spreobrnil v katolištvo, in od takrat vera igra pomembno vlogo tudi pri oblikovanju njegovih političnih stališč. Njegova spreobrnitev je vplivala tudi na njegova stališča do abortusa in družinske politike, z vero je upravičeval celo politiko deportacij. Odnos ameriških oblasti do beguncev je povzročil veliko nezadovoljstva v Vatikanu. Papež Frančišek je le dan pred smrtjo 21. aprila 2025 na kratko sprejel Vancea v Vatikanu. Čeprav vsebina njunega pogovora uradno ni znana, je bil papež nedvoumen v februarskem pismu ameriškim kardinalom, v katerem je bil – ne da bi ga omenil – kritičen do Vancea in nasploh doktrine Najprej Amerika.

Vance je večkrat povedal, da je Trumpa podprl tudi zato, ker je računal na to, da ne bo nepremišljeno pošiljal ameriških vojakov v tujino. Odkar se je začela vojna v Iranu, je skoraj izginil iz javnosti. Nedavno je na pogovorih v Beli hiši povedal, da imajo ZDA zdaj več opcij, kot so jih imele pred letom, in poudaril, da je zdaj pomembno predvsem, da Iran ne bo izdelal jedrskega orožja. Republikanec je doživel uspeh že s prvo knjigo Hillbilly Elegy (Kmetavzarska žalostinka), ki govori o njegovem odraščanju na podeželju Kentuckyja in v Ohiu v delavski družini, ki so jo zaznamovale zlorabe, alkoholizem in travme. Njegov prvenec je kmalu po izidu poleti 2016 postal uspešnica, več kot 200 tednov je bil na vrhu New York Timesove lestvice najbolj branih knjig, prodali so več kot pet milijonov izvodov. Režiser Ron Howard je po njej posnel film Hillbilly Elegy z Amy Adams in Glenn Close v glavnih vlogah.

Trumpa je podprl tudi zato, ker je računal, da ne bo nepremišljeno pošiljal ameriških vojakov v tujino. FOTO: Alex Brandon Via Reuters
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
