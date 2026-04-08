J. D. Vance: potovanje k veri in spreobrnitev v katolištvo

Ameriški podpredsednik J. D. Vance je napovedal, da bo v kratkem izdal še eno knjigo spominov, v kateri se bo osredotočil na svojo spreobrnitev v katolištvo. Novica o objavi je spodbudila ugibanja, ali bo republikanec kandidiral na predsedniških volitvah leta 2028. Knjiga Communion: Finding My Way Back to Faith (Obhajilo: kako sem se vrnil k veri) bo izšla 16. junija pri založbi HarperCollins, govori pa o »duhovnem raziskovanju, kaj pomeni biti kristjan skozi različna obdobja Vanceovega življenja«. Enainštiridesetletni politik je na omrežju X projekt opisal kot osebno potovanje k veri in povedal, da je temu posvetil veliko časa. Po besedah založbe knjiga razkriva, kako verska prepričanja vodijo avtorja skozi delo v službi javnosti in oblikujejo njegovo vizijo prihodnosti.

Vance se je rodil v mestu Middleton v Ohiu in odraščal v evangeličanski družini, ki je le ohlapno sledila verskim načelom. Leta 2019, pri 35 letih, se je spreobrnil v katolištvo, in od takrat vera igra pomembno vlogo tudi pri oblikovanju njegovih političnih stališč. Njegova spreobrnitev je vplivala tudi na njegova stališča do abortusa in družinske politike, z vero je upravičeval celo politiko deportacij. Odnos ameriških oblasti do beguncev je povzročil veliko nezadovoljstva v Vatikanu. Papež Frančišek je le dan pred smrtjo 21. aprila 2025 na kratko sprejel Vancea v Vatikanu. Čeprav vsebina njunega pogovora uradno ni znana, je bil papež nedvoumen v februarskem pismu ameriškim kardinalom, v katerem je bil – ne da bi ga omenil – kritičen do Vancea in nasploh doktrine Najprej Amerika.

Vance je večkrat povedal, da je Trumpa podprl tudi zato, ker je računal na to, da ne bo nepremišljeno pošiljal ameriških vojakov v tujino. Odkar se je začela vojna v Iranu, je skoraj izginil iz javnosti. Nedavno je na pogovorih v Beli hiši povedal, da imajo ZDA zdaj več opcij, kot so jih imele pred letom, in poudaril, da je zdaj pomembno predvsem, da Iran ne bo izdelal jedrskega orožja. Republikanec je doživel uspeh že s prvo knjigo Hillbilly Elegy (Kmetavzarska žalostinka), ki govori o njegovem odraščanju na podeželju Kentuckyja in v Ohiu v delavski družini, ki so jo zaznamovale zlorabe, alkoholizem in travme. Njegov prvenec je kmalu po izidu poleti 2016 postal uspešnica, več kot 200 tednov je bil na vrhu New York Timesove lestvice najbolj branih knjig, prodali so več kot pet milijonov izvodov. Režiser Ron Howard je po njej posnel film Hillbilly Elegy z Amy Adams in Glenn Close v glavnih vlogah.