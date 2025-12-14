Jahta Aura je le za superbogataše: njena omara je velika kot garsonjera

Razkošje na morju že dolgo ni več zgolj vprašanje udobja, temveč simbol moči, vpliva in neomejenega bogastva. Superjahte so v zadnjih letih postale plavajoči svetovi zase na odprtem morju. Gre za prave luksuzne palače, kjer se zabrišejo meje med hotelom s petimi zvezdicami, zasebnim letoviščem in umetniško galerijo. Tovrstno dih jemajoče plovilo je tudi Aura, 142 metrov dolga morska lepotica, namenjena ultrabogatašem. Futuristično ladjo si je zamislila oblikovalska hiša Sinot. Ključna ideja snovalca je, da gost na krovu ne izgubi stika z morjem. Jahta ima lasten potapljaški klub, 12-metrski t. i. neskončni bazen s steklenim dnom, več panoramskih salonov in steklenih fasad. Srečneži, ki bodo povabljeni v ta dvorec na valovih, bodo lahko bivali v razkošnem VIP-apartmaju ali šestih, nič manj skromno opremljenih dodatnih sobah. Sprejme lahko do 16 gostov s 47 člani osebja in posadko. Za vsakodnevne užitke sta gostom na voljo velnes in telovadnica. Do obale se lahko pripeljejo z dvema luksuznima čolnoma, ki sta pravi vodni limuzini.

Jahto bodo začeli izdelovati, ko najdejo prave kupce. T

Najbolj dodelan je seveda del, namenjen lastniku jahte; ima zasebno palubo s salonom in teraso za »intimni zajtrk ob sončnem vzhodu«. Spalnici sta, kot je trenutno moderno pri parih, ki imajo dovolj pod palcem, dve, zanjo in zanj, preseneča pa njuna okrogla oblika. Vsak ima svojo kopalnico ter garderobno omaro, ki bi jo, če bi jo videli na kopnem v kaki siceršnji nepremičnini, verjetno lahko zamenjali za garsonjero. Oblačila in čevlji petičnega gospoda in gospe vsekakor ne bodo trpeli pomanjkanja prostora. In če se spoznate na plovbo po morju, vam lahko zaupamo še, da bo doseg plovila okoli 6000 navtičnih milj, najvišja hitrostjo pa 19,5 vozla. Jahto bodo začeli izdelovati, ko najdejo prave kupce. Takrat bo morda tudi jasno, kakšna je cena, zelo mogoče pa je, da bo ta za širšo javnost ostala skrivnost.