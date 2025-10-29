Jamajka po orkanu: posledice so katastrofalne, ljudi ogrožajo tudi krokodili (VIDEO in FOTO)

Melissa, eden največjih orkanov v zgodovini Atlantskega oceana, je v torek dosegel Jamajko z vetrovi do 300 kilometrov na uro, po prečkanju otoka pa se je usmeril proti Kubi, kjer bo udaril kot orkan 4. kategorije s hitrostjo vetra do okrog 200 kilometrov na uro, poroča ameriška televizija ABC.

Premier Jamajke Andrew Holness je celotno državo razglasil za območje naravne nesreče in uradno zaprosil druge države za pomoč, med drugim ZDA. Uvodoma so poročali o treh smrtnih žrtvah, po navedbah vlade pa je prezgodaj za ocene, koliko bi jih lahko še bilo, poroča britanski BBC.

Minister za lokalno upravo in podnebne spremembe Dezmond McKenzie je na novinarski konferenci dejal, da je več kot 530.000 oziroma 77 odstotkov vseh odjemalcev ostalo brez električne energije, dela za obnovo pa so se začela nemudoma. Prednost imajo bolnišnice in objekti za oskrbo s pitno vodo, poroča ABC.

Obseg škode še ni jasen

Združeni narodi načrtujejo letalski prevoz 2000 paketov pomoči na Jamajko iz Barbadosa, ko bodo ponovno odprta letališča. Pomoč je načrtovana tudi za druge prizadete države, vključno s Kubo in Haitijem, je povedal tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric. Jamajški uradniki so povedali, da je bilo v državi okoli 25.000 turistov.

Obseg škode, ki jo je orkan Melissa povzročil na Jamajki, še ni jasen. Več bo znano do jutra, nevarnost poplav in zemeljskih plazov še ni minila, celovita ocena škode pa bi lahko trajala več dni. McKenzie je za televizijo CNN povedal, da so posledice katastrofalne, pri čemer je navedel poplavljene hiše in hudo poškodovano javno infrastrukturo. Ljudi ogrožajo tudi krokodili, ki jih je naplavil orkan.

FOTO: Octavio Jones Reuters

Orkan Melissa je bil najhujši, ki je kdajkoli prizadel Jamajko, hitrost vetra pa je bila višja od tiste med orkanom Katrina, ki je leta 2005 opustošil New Orleans v ZDA.