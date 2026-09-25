Janša v New Yorku z Netanjahujem: govorila sta o tesnejšem sodelovanju, povabil ga je tudi v Izrael (VIDEO)

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Janezu Janši čestital ob nedavnem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in se mu zahvalil za podporo. Po izraelski strani je Janšo tudi povabil v Izrael, Netanjahu pa je pozneje javno zapisal, da se veseli srečanja v Jeruzalemu.

Odnosi med državama so se letos občutno izboljšali

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da sta Janša in Netanjahu izrazila zadovoljstvo z normalizacijo odnosov ter se zavzela za njihovo nadaljnjo nadgradnjo s konkretnimi projekti. Med področji, kjer državi vidita največ možnosti za sodelovanje, so znanost in raziskave, umetna inteligenca, napredne tehnologije, gospodarstvo, investicije, turizem in obramba.

Poudarila sta tudi, da bi morali politične odnose čim bolj prevesti v konkretne priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove in investitorje.

V ospredju odprava omejitev do Izraela in pogovori domnevnih dvojnih merilih

Do srečanja prihaja le nekaj tednov po odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, prvega po osamosvojitvi Slovenije. Gre za precejšen obrat v odnosih po nastopu nove Janševe vlade. Nova vlada je pred tem odpravila več omejitev, ki jih je uvedla prejšnja oblast, med drugim prepoved trgovine z orožjem z Izraelom ter nekatere ukrepe proti izraelskim politikom. Izraelski zunanji minister Gideon Sa'ar je takrat Janšo označil za dolgoletnega prijatelja Izraela.

Srečanje z Netanjahujem je bilo le eno od več bilateralnih srečanj, ki jih Janša trenutno opravlja v New Yorku. V zadnjih dneh je nastopil tudi na Fox News in Newsmaxu, se udeležil Krimske platforme ter nagovoril Generalno skupščino OZN. V govoru pred Združenimi narodi je posebej opozoril na potrebo po enakih merilih pri obravnavi različnih kriz po svetu in poudaril, da se mora mednarodna skupnost izogniti dvojnim standardom.