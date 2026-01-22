  • Delo d.o.o.
HUDA OCENA

Janšev kolega Orban v eksplozivnem govoru: »Naši vnuki bi lahko plačali ceno«

Madžarski predsednik vlade obotožuje EU, da se pripravlja na vojno.
Janez Janša in Viktor Orban. FOTO: Jože Suhadolnik
Janez Janša in Viktor Orban. FOTO: Jože Suhadolnik
M. U.
 22. 1. 2026 | 07:18
 22. 1. 2026 | 08:25
Madžarski predsednik vlade Viktor Orban, sicer tudi dober politični kolega šefa slovenske opozicije Janeza Janše, je v začetku tedna Bruslju obtožil Evropsko unijo, da se pripravljajo na vojno, pri čemer je navedel, da Evropo zdaj vodi »nemška vojna trojka«, navaja agencija Anadolu.

Parlamentarne volitve na Madžarskem bodo 12. aprila

Madžarski predsednik Tamas Sulyok je parlamentarne volitve na Madžarskem razpisal za 12. april. Volitve bi lahko po 16 letih prinesle menjavo oblasti, saj je pričakovati tesen izid tekme med vladajočim Fideszom premierja Viktorja Orbana in opozicijsko stranko Tisza.  Orbana so pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami v posnetku, ki ga je objavil na X, sicer podprli evropski konservativni, populistični in skrajno desni voditelji in politiki, med njimi italijanska premierka Giorgia Meloni, izraelski premier Benjamin Netanjahu in vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen.

Viktor Orban. FOTO: Attila Kisbenedek Afp
Viktor Orban. FOTO: Attila Kisbenedek Afp

»Evropo zdaj vodi nemška vojna trojka – predsednica Komisije (Ursula von der Leyen) je Nemka. Nemški kancler (Friedrich Merz), seveda. In vodja največje politične skupine v Evropskem parlamentu, predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber, je prav tako Nemec,« je navedel Orban.

»Naši vnuki bodo plačali ceno«

Dodal je, da omenjeni politiki oblikujejo evropsko vojno politiko. »Moramo prekiniti priprave na vojno, sicer bodo naši vnuki morali plačati ceno,« je še dejal Orban.

Prijatelj Janeza Janše bližnje volitve opredelil kot izbiro med vojno in mirom

Orbanova vlada je sicer znana po tem, da kritizira zunanjo politiko Unije pri ključnih vprašanjih, kot sta Ukrajina in migracije.

Viktor OrbanUrsula von der LeyenEvropska komisijaNemčija
