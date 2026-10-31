Janšev prijatelj Orbán obiskal Jankovićevega prijatelja Dodika: ob žganju padle velike besede (FOTO)

Prijateljstva očitno ne morejo prekiniti niti politični porazi. Nekdanji madžarski premier Viktor Orbán, dolgoletni prijatelj Janeza Janše, je skupaj z ženo obiskal v Banja Luki Milorada Dodika, nekdanjega predsednika Republike Srbske, ki prijateljske odnose goji tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju, ob žganju in pogostitvi, Dodik pa je objavil fotografije in Orbánu namenil pomenljive besede.

»Moja družina in jaz smo počaščeni, da sta nas nocoj obiskala velika prijatelja Viktor Orbán in njegova soproga,« je zapisal.

Nekdanji madžarski premier Viktor Orbán, dolgoletni prijatelj Janeza Janše, je skupaj z ženo obiskal Milorada Dodika, nekdanjega predsednika Republike Srbske, ki prijateljske odnose goji tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. FOTO: Omrežje X

A pri tem se ni ustavil. Dodal je še: »Pravi prijatelji so prijatelji za vse življenje, moj prijatelj Viktor in njegova družina pa so prav takšni prijatelji.«

Dodik se je nekdanjemu madžarskemu premierju zahvalil tudi za vse, kar je med vodenjem madžarske vlade storil za Republiko Srbsko. Kot poroča Dnevnik.hr, je druženje potekalo v sproščenem vzdušju, očitno pa ni manjkalo niti žganja.

Orbán Janšev prijatelj, Dodik pa Jankovićev

Obisk ima zanimivo povezavo tudi s slovensko politiko. Orbán namreč že vrsto let velja za političnega zaveznika in prijatelja predsednika SDS Janeza Janše. Ta je o njunem odnosu v intervjuju leta 2022 povedal, da je bil Orbán njegov prijatelj in da to ostaja tudi danes. Čeprav se njuni pogledi na nekatera vprašanja, zlasti vojno v Ukrajini, razlikujejo, sta v preteklosti tesno politično sodelovala. Na drugi strani Dodik prijateljuje z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Njuno prijateljstvo je še posebej odmevalo septembra 2022, ko je Janković obiskal Dodika v Banjaluki in mu pred volitvami javno izrazil podporo.

Janez Janša FOTO: Ludovic Marin Afp

Zoran Janković FOTO: Blaž Samec

»Upam, da bo predsednik zmagal in da bomo nadaljevali sodelovanje. Prijateljstvo se pokaže v težkih časih,« je takrat dejal Janković. Dodik pa je ob njegovem obisku sporočil, da človek s prijateljem, kot je Zoran Janković, vstopa v politično tekmo z najmočnejšo možno podporo. Jankovićeva podpora je takrat sprožila tudi kritike v Sloveniji.

Oba ostala brez oblasti, prijateljstvo pa ostaja

Zanimivo je tudi, da sta Orbán in Dodik v zadnjem obdobju izgubila politična položaja, ki sta ju zasedala vrsto let. Orbán je po 16 letih vodenja madžarske vlade doživel poraz na parlamentarnih volitvah aprila letos. Njegovo stranko Fidesz je premagala stranka Tisza pod vodstvom Petra Magyarja, ki je prevzel premierski položaj. Tudi Dodik ni več predsednik Republike Srbske. Položaj je izgubil po pravnomočni sodbi Sodišča Bosne in Hercegovine zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Sodišče mu je izreklo tudi šestletno prepoved opravljanja funkcije predsednika Republike Srbske.