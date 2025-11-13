Japonska premierka spi dve uri na dan: »Zdi se mi, da to ni dobro za mojo kožo«

Nova japonska premierka Sanae Takaichi je danes povedala, da v povprečju spi dve uri na dan. Takoj je sprožila val kritik in obtožb, da vzpodbuja prekomerno delo v državi, v kateri je ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem pereča tema.

»Spim okoli dve uri, največ štiri. Zdi se mi, da to ni dobro za mojo kožo,« je dejala predsednica vlade pred parlamentarnim odborom, ki jo je spraševal o dolžini delovnika. Njena vlada se namreč v državi, ki je splošno znana po dolgih delovnikih, zavzema za možnost večjega števila nadur. To predstavlja kot strategijo za spodbujanje rasti.

Prva predsednica japonske vlade predlog utemeljuje s trditvijo, da imajo zaposleni različne interese in da nekateri delajo v dveh službah, da lahko zadovoljijo svoje potrebe, medtem ko podjetja strogo omejujejo število nadur.

Vzbudila zanimanje

Že po izvolitvi za predsednico Liberalno-demokratske stranke (LDP) v začetku oktobra je Sanae Takaichi oznanila, da bo za sebe »pozabila na izraz ravnovesje med delom in zasebnim življenjem«. »Delala bom, delala, delala, delala in še delala,« je zagotovila.

Predsednica vlade je postala 21. oktobra. Že prejšnji teden pa je vzbudila zanimanje, ko je ob 3. uri zjutraj načrtovala sestanek s svojimi sodelavci za pripravo na parlamentarno zasedanje.

Ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem je na Japonskem velik problem zaradi delovne etike, ki zaposlene pogosto sili, da naredijo čezmerno število nadur, da bi s tem izkazali zvestobo podjetju. Zato se soočajo z visoko stopnjo stresa, v nekaterih primerih pa preobremenjenost vodi celo v smrt. Za ta fenomen imajo na Japonskem posebno besedo - karoši - s katero imenujejo smrt zaradi preobilice dela. Zaradi posledic izčrpanosti od dela na leto umre na desetine ljudi, je pa izčrpanost tudi neposreden vzrok kapi, infarktov in samomorov.

Pred leti je javnost razburil primer 31-letne novinarke, ki je po 159 nadurah in le dveh prostih dneh v mesecu dni umrla zaradi odpovedi srca.