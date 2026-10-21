Japonska proti Marsu izstrelila sondo

Japonska vesoljska agencija JAXA je včeraj sporočila, da je proti Marsovi luni Fobos uspešno izstrelila sondo. Z odpravo nameravajo na površju lune zbrati vzorce, ki jih bodo nato vrnili na Zemljo za analizo. Če bo misija uspešna, bo to prvič, da bodo vzorec z Marsa ali njegovih lun vrnili na Zemljo za analizo v laboratorijih, poroča BBC.

Raketa, ki je prevažala sondo MMX, je v ponedeljek ob 21.41 po srednjeevropskem času poletela iz vesoljskega centra Tanegashima na jugozahodu Japonske. Približno uro pozneje je JAXA sporočila, da se je sonda uspešno ločila od rakete in da začenja svojo pot proti Marsu. Vesoljsko plovilo bo v bližino Marsa prispelo avgusta prihodnje leto, kjer bo sprva krožilo okoli lune Fobos. Na površino lune nameravajo spustiti majhen francosko-nemški rover IDEFIX, ki bo poiskal mesto za pristanek sonde. Ko bo sonda pristala, bo v času načrtovane triletne prisotnosti v bližini rdečega planeta zbrala najmanj deset gramov materiala s površine, ki ga bo nato vrnila na Zemljo.

2028. BO SONDO izstrelila tudi Kitajska.

Znanstveniki želijo z misijo ugotoviti, kako sta nastali Marsovi luni Fobos in Deimos, pa tudi položiti temelje za morebitno raziskovanje območja s človeško posadko v prihodnje, agencije povzema STA. Če bo misija uspešna, bo to prvič, da bodo vzorec z Marsa ali njegovih lun vrnili na Zemljo za analizo v laboratorijih. ZDA in Kitajska sicer že dlje tekmujeta, katera velesila bo prva vrnila vzorce s površja Marsa na Zemljo. Rover Perseverance ameriške vesoljske agencije Nasa, ki od leta 2021 potuje po Marsu, je vzorce že zbral, a so nato misijo za vrnitev vzorcev januarja preklicali. Kitajska namerava leta 2028 izstreliti sondo Tianwen-3, z njo pa bi lahko vzorce z Marsa na Zemljo vrnili že leta 2031, morda celo pred vrnitvijo japonske sonde.