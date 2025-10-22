Japonska železna lady je metalska bobnarka

Japonska je včeraj dobila prvo premierko. Prva ženska ne čelu vlade je Sanae Takaiči, 64-letnica iz vladajoče stranke LDP, ki se zgleduje po nekdanji britanski premierki Margaret Thatcher in je znana kot japonska železna lady.

Čeprav njena izvolitev predstavlja korak naprej za sodelovanje žensk v japonski politiki, Takaičijeva ni pokazala velike naklonjenosti boju proti patriarhalnim normam, je dejal zaslužni profesor univerze v Tokiu Sadafumi Kavato. Med drugim nasprotuje spremembi zakona iz 19. stoletja, ki od poročenih parov zahteva, da imajo enak priimek, kar v večini primerov pomeni, da ženske prevzamejo priimek moža. Sama je bila dvakrat poročena z istim moškim, nekdanjim poslancem. V prvem zakonu je prevzela njegov priimek, v drugem je on prevzel njenega.

Takaičijeva nasprotuje porokam istospolno usmerjenih, pred izvolitvijo pa je obljubila, da bo ravnovesje med spoloma v svojem kabinetu povzdignila na raven skandinavskih držav. Japonska je v poročilu Svetovnega gospodarskega foruma o razlikah med spoloma za leto 2025 zasedla 118. mesto od 148, predvsem zaradi premajhne zastopanosti žensk v politiki.

Čakajo jo številni izzivi

Kot ministrica za gospodarstvo je bila glasna kritičarka Kitajske in njene vojaške okrepitve v azijsko-pacifiški regiji. Podpira Tajvan in je aprila med obiskom izjavila, da je ključno okrepiti varnostno sodelovanje med Tajpejem in Tokiem. Je redna obiskovalka svetišča Jasukuni, ki časti obsojene vojne zločince in 2,5 milijona žrtev vojne in ga azijske države vidijo kot simbol militaristične preteklosti Japonske. A v zadnjem času je ublažila svojo retoriko glede Kitajske in se prejšnji teden ni udeležila festivala v spornem svetišču.

Uživa podporo v desnem krilu konservativne LDP in med somišljeniki umorjenega nekdanjega premierja Šinza Abeja, njenega političnega mentorja. Čakajo jo številni izzivi: boj proti upočasnjeni gospodarski rasti, obvladovanje nestabilnih odnosov med ZDA in Japonsko in poenotenje vladajoče stranke, ki jo pretresajo škandali in notranji konflikti.

Rojena je bila v prefekturi Nara na vzhodu, pred vstopom v politiko je bila televizijska voditeljica. Bila pa je tudi bobnarka v heavy metal skupini, po poročanju BBC znana po tem, da je s seboj nosila veliko palic, ker jih je med intenzivnim bobnanjem zlomila. Je tudi potapljačica in ljubiteljica avtomobilov.