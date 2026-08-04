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Jasna razkrila, kje je za pico odštela kar 22 evrov! Drago, a še zdaleč ne rekordno (VIDEO)

Turistična sezona na Hrvaškem je v polnem razmahu, poleg naravnih lepot pa so med domačini in turisti znova vroča tema tudi cene.
Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi, Delo
N. Č.
 4. 8. 2026 | 09:46
 4. 8. 2026 | 10:09
4:17
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Turistična sezona na Hrvaškem je v polnem razmahu, poleg naravnih lepot pa so med domačini in turisti znova vroča tema tudi cene. Te so v zadnjih letih na številnih priljubljenih destinacijah močno poskočile. Na družbenih omrežjih obiskovalci vsak dan objavljajo svoje izkušnje in razkrivajo, koliko so za hrano, pijačo in druge storitve plačali v različnih delih države. Med njimi je tudi Jasna, ki ustvarja vsebine na Instagramovem profilu Mala od rituala.

V videoposnetku je pokazala, koliko je za pico plačala v Starem Gradu na Hvaru. Njena objava je hitro pritegnila pozornost.

Kot je pojasnila, je svojo doslej najdražjo veliko pico pojedla v piceriji Alfonso, ki stoji na enem od trgov v Starem Gradu. Zanjo je odštela 22 evrov. Sledilce je nato vprašala, kje so sami jedli najdražjo pico in koliko jih je stala.

Klasične pice do 18 evrov

Jasna je pojasnila, da so bile na eni strani jedilnika navedene klasične pice, katerih cene so se gibale od devet do 18 evrov. Na drugi strani so bile nekoliko dražje, posebne oziroma tako imenovane »specialne« pice.

Za svoj obrok so izbrali dve pici. Prva je bila obložena s pršutom, mocarelo, rukolo in češnjevim paradižnikom. Druga, pizza nero, pa je vsebovala kremo iz svežih bučk, kozice, češnjev paradižnik, mocarelo in baziliko.

»Pici sta bili zelo dobri. Testo ni bilo surovo, rob je bil rahlo hrustljav, pici pa sta bili ravno prav pečeni. Sestavine so bile kakovostne in z njimi niso varčevali. Pici sta bili dovolj veliki in nasitni, hkrati pa nista bili težki za želodec,« je opisala svojo izkušnjo.

Kljub temu jo je cena pustila v dvomih. »Čeprav je šlo za okusno pico, ki smo jo pojedli na lepem kraju in sredi glavne turistične sezone, nisem prepričana, da je cena 22 evrov upravičena,« je dodala.

»Plačam ambient, na koncu pa ostanem lačna«

Sledilce je vprašala tudi, kaj jim je pri izbiri picerije najpomembnejše: kakovost hrane, ambient, postrežba ali cena. Odzivi so bili različni. »Cena je glede na posnetek in vse, kar si navedla, več kot upravičena,« je zapisal eden od uporabnikov.

Drugi je menil podobno: »Mislim, da je cena za takšno kakovost in ambient celo skromna. Saj ste na dopustu, sprostite se. Ali gre morda samo za nabiranje ogledov na družbenih omrežjih?«

Niso pa se strinjali vsi. Nekateri menijo, da ambient ne bi smel občutno vplivati na ceno hrane.

»Na ambient sploh ne padam. Pomembno mi je, da je vse urejeno in čisto ter da je hrana dobra. Poseben prostor me ne prepriča, saj na koncu plačam ambient, ostanem pa lačna,« je zapisala ena od Jasninih sledilk.

Zgodba s Hvara pa očitno ne predstavlja vrhunca poletnih cen. Pritegnil je tudi komentar moškega, ki je na otoku Braču opazil pico za 32 evrov. Gostinec je ob tem menda samozavestno dodal: »Kdor ni zadovoljen s ceno, ima vrata vedno odprta.« Spletni uporabniki delijo tudi primere iz okolice Dubrovnika, kjer sta turista za veliko pico in dve kavi odštela več kot 50 evrov, in iz Splita, kjer je Britanka za dve pijači plačala 42 evrov.

FOTO: Google Maps
FOTO: Google Maps

Da se ne bomo zgražali le nad cenami pic na Hrvaškem, velja pogledati tudi na domače jedilnike. Opazili smo, da v eni od restavracij na Bledu sicilijanska rižota stane 24 evrov, v eni od ljubljanskih restavracij pa zanjo zahtevajo kar 28 evrov. Pripravljena je iz jajčevcev, mocarele, paradižnika in čilija. Visoke cene na turistično priljubljenih lokacijah torej še zdaleč niso le hrvaška posebnost.

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