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PRIZEMLJILI LETALA

Jasno, kaj je povzročilo kaos na nebu nad Ameriko, končno se je oglasil tudi Trump

Med približno peturno prizemljitvijo je na tleh ostalo več kot 3500 letal, zaradi česar je okrog deset tisoč potnikov obtičalo na letališčih.
Letala, ki so že bila v zraku, so lahko pot nadaljevala, tista, ki še niso vzletela, so morala počakati na tleh. FOTO: Apu Gomes/Afp
Letala, ki so že bila v zraku, so lahko pot nadaljevala, tista, ki še niso vzletela, so morala počakati na tleh. FOTO: Apu Gomes/Afp
B. K. P.
 16. 11. 2026 | 18:55
3:10
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Po tem, ko so pred dnevi v Združenih državah Amerike morali za več ur prizemljiti vsa letala, je zdaj nekoliko več znanega tudi o razlogu za ta vse prej kot običajen ukrep. Vse skupaj naj bi bilo posledica enega samega okvarjenega kabla na območju »sredi ničesar« v zvezni državi Arkansas, piše Wall Street Journal. Časnik je razkril, da je težava nastala na postaji Zvezne uprave za letalstvo (FAA) v El Doradu v Arkansasu, kjer je na novo nameščen usmerjevalnik preobremenil omrežje s prekomernim podatkovnim prometom. To je povzročilo veliko motnjo v komunikaciji med piloti in kontrolorji zračnega prometa, posledično pa so morali vse lete ustaviti. »Videli smo dve mesti, ki sta dejansko zelo hitro posredovali ogromno informacij v naše omrežje, bilo je na tisoče povezav vsake štiri do pet sekund,« je dejala vodja tehnoloških procesov pri FAA Rebecca Guy.

Med približno peturno prizemljitvijo je na tleh ostalo več kot 3500 letal, zaradi česar je okrog deset tisoč potnikov obtičalo na letališčih. Uradniki sicer še vedno preiskujejo, ali je bila okvara kabla posledica okvarjene opreme ali napake pri namestitvi.

Trump okrivil Bidna

Donald Trump, ki je bil nenavadno tiho, medtem ko se je nebo nad ZDA izpraznilo, je v nedeljo končno prekinil molk o incidentu in za debakel okrivil svojega predhodnika. Vztrajal je, da je od Bidnove administracije podedoval popolni kaos, ter dodal, da mora Kongres odobriti sredstva za nadgradnjo zastarelega sistema nadzora zračnega prometa v državi. »Bidnova administracija je bila katastrofa za FAA,« je dejal Trump in dodal: »Vse, česar so se dotaknili, se je pokvarilo. Veliko denarja je bilo porabljenega nepremišljeno, zaradi česar je bil star in pokvarjen sistem še slabši kot na začetku njegovega mandata.«

Minister za promet Sean Duffy je novinarjem v Beli hiši že v petek zvečer po lokalnem času pojasnil, da so radar in druge komunikacije v zračnem prometu začele odpovedovati ob 15.36, ko so bili usmerjevalniki preobremenjeni s podatki. Dodal je, da so bile motnje in okvare dovolj razširjene, da so uradnike spodbudile k izjemno redki odločitvi, da prizemljijo vsa letala. »Bodisi zaradi napake izvajalca ali okvare opreme, usmerjevalniki v našem sistemu za nadzor zračnega prometa so bili preobremenjeni,« je novinarjem povedal Duffy.

Na tiskovni konferenci se je poleg njega pojavil tudi minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin, ki je, kot smo že pisali, poudaril, da ni dokazov, da bi napake in prizemljitve sprožila kakršna koli zlonamerna dejavnost. »Nismo videli nobenega dokaza, da bi šlo za kibernetski napad,« je dejal Mullin in namignil, da sta nova oprema in nova tehnologija, ki ju je Duffyjev oddelek dodal stari infrastrukturi, tisto, kar je povzročilo preobremenitev.

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