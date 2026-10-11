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Javni vrtec zaprli saj menda ni potreben, v isti stavbi danes apartmaji

V stavbi na Pilah je še pred kratkim deloval mestni vrtec, danes pa so v njej apartmaji. Podjetje, ki je nepremičnino kupilo, pa je v 35-odstotni lasti župana Blaža Peze.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 11. 10. 2026 | 17:57
5:14
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V Dubrovniku odmeva zgodba o nekdanjem vrtcu Pile 2, potem ko je vprašanje mestnega svetnika, kako je prostor, v katerem so bili še nedavno otroci, končal v zasebnem apartmajskem projektu, odprlo precej širšo zgodbo o nakupu vredne nepremičnine. Po poročanju medijev je bila stavba v lasti redovniške skupnosti Služabnic usmiljenja. Mestni vrtec je imel v njej najeto približno 140 kvadratnih metrov veliko pritličje, objekt pa je bil še v uradnih dokumentih mesta za šolsko leto 2024/25 naveden kot ena od enot javnih vrtcev Dubrovnik.  Danes vrtca tam ni več. Osemnajst otrok so premestili drugam, v nadstropjih pa so nastali apartmaji.

Zakaj ni nepremičnine kupilo mesto?

Redovnice so nepremičnino mestu Dubrovnik in Dubrovačko-neretvanski županiji ponudile v okviru predkupne pravice. Celoten paket, štirje stanovanjski prostori, nekdanji vrtec in okoli 638 kvadratnih metrov dvorišča, je bil ponujen za 1,4 milijona evrov. Mesto se je decembra 2024 odločilo, da predkupne pravice ne bo izkoristilo. Enako je pozneje storila županija. Januarja 2025 je bilo ustanovljeno podjetje Vrtovi Pila, ki je februarja istega leta z dvema pogodbama nepremičnino kupilo za skupno 1,4 milijona evrov.

Pri tem je zanimiva časovnica. Pogodbi naj bi bili po dokumentih, ki so prišli v medije, podpisani 14. februarja 2025, županijska skupščina pa je formalni sklep, da predkupne pravice ne bo uveljavila, sprejela šele 11. marca. Blaž Pezo, župan, vztraja, da v tem obdobju ni imel nobene vloge pri poslu. Index

Pezo postal 35-odstotni lastnik

Blaž Pezo je položaj dubrovniško-neretvanskega župana prevzel junija 2025. V času, ko so Vrtovi Pila kupovali stavbo, torej še ni bil župan niti ni bil lastnik podjetja. V njegovo lastniško strukturo je vstopil šele marca letos, ko je pridobil 35-odstotni delež, preostalih 65 odstotkov pa pripada Anteju Aračiću. Pezo je javno povedal, da je v podjetje vložil približno 100.000 evrov. »Gre za približno 100.000 evrov, ki sem jih vložil, ki jih bom dobil nazaj ali pa jih ne bom. To je tveganje,« je pojasnil na seji županijske skupščine.

Poudaril je tudi, da v podjetju nima upravljavskih pravic in da je njegov vložek zakonit. Županija na svoji uradni strani navaja tudi, da zaradi njegovega solastništva ne sme sklepati pogodb o javnem naročanju z Vrtovi Pila.  Pezo je leta 2023 za okoli 207.000 evrov kupil tri zemljišča na območju Pobrežja, februarja 2024 pa jih je za 381.750 evrov prodal podjetju Vrata Dubrovnika, katerega solastnik je Ante Aračić. Pezo od podjetja še vedno terja del kupnine. V svoji premoženjski kartici ima navedeno terjatev v višini 260.000 evrov, 60.000 evrov terjatve pa je po lastnih navedbah zavarovanih z zastavno pravico.

Sam vztraja, da ti prejšnji posli niso povezani z njegovim poznejšim vstopom v Vrtove Pila.

Župan: »Tu ni nič nezakonitega ali nemoralnega«

Na seji županijske skupščine je dejal, da v poslu »ni nič nezakonitega ali nemoralnega« in da gre po njegovem za politično zgodbo, s katero ga želijo očrniti. Poudaril je tudi, da v času odločanja o predkupni pravici še ni bil župan, Vrtovi Pila pa po njegovih besedah po prevzemu nepremičnine vrtcu niso takoj spremenili pogojev najema. »Ko je ta družba prevzela prostor, je vrtec nadaljeval delo pod enakimi pogoji in po isti ceni,« je dejal. dnz.hr

Tudi dubrovniški župan Mato Franković, prav tako član HDZ, zavrača namige, da bi Pezo kakorkoli vplival na odločitev mesta. Franković trdi, da mesto nepremičnine ni potrebovalo in da je šlo za začasen vrtec, saj je bilo na območju dovolj drugih vrtčevskih zmogljivosti. Uradni mestni dokumenti sicer kažejo, da je bil Pile 2 več let del mreže dubrovniških javnih vrtcev, mesto pa je v preteklosti vlagalo tudi v prilagoditev najetega prostora. Grad Dubrovnik

Opozicija zahteva objavo pogodb

Zgodba je sprožila ostre odzive lokalne opozicije. Dubrovniški Most zahteva pojasnilo, zakaj županija ni izkoristila možnosti nakupa celotnega kompleksa za 1,4 milijona evrov in kako je mogoče, da je današnji župan pozneje postal solastnik podjetja, ki ga je kupilo. Zahtevajo tudi objavo pogodb, podatkov o cenah in podrobnosti Pezovega 35-odstotnega deleža. Pezo odgovarja, da je vse prijavil v premoženjski kartici, da pri predkupni pravici ni sodeloval in da je v zasebni posel vstopil šele precej pozneje.

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